الدوري الإنكليزي: يونايتد يتجاوز توتنهام بهدف مخيتاريان

واصل المهاجم الأسباني الدولي دييجو كوستا ممارسة هوايته في هز لشباك وسجل هدفا غاليا ليقود فريقه تشيلسي إلى فوز صعب ومتأخر 1 / صفر على ويست بروميتش ألبيون اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام هوتسبير 1 / صفر، وساوثهامبتون على ضيفه ميدلسبره بالنتيجة ذاتها. وحقق تشيلسي انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة ليرفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة وينفرد بصدارة جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط أمام أرسنال الذي تصدر الجدول مؤقتا بعد فوزه على ستوك سيتي في افتتاح مباريات المرحلة. وحافظ تشيلسي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الحادية عشر على التوالي في مواجهة هذا الفريق على استاد "ستامفورد بريدج" وكان الفوز اليوم هو التاسع له في هذه المباريات ال11 .

ولم يحقق ويست بروميتش الفوز على ملعب تشيلسي في أي مواجهة بينهما بالدوري منذ أيلول/سبتمبر 1978 حيث التقى الفريقان 14 مرة في الدوري منذ ذلك الحين ففاز تشيلسي في 11 منها مقابل ثلاثة تعادلات. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي استمر حتى قبل ربع ساعة فقط على نهاية المباراة ولكن كوستا استغل خطأ دفاعيا فادحا من الضيوف وخطف الكرة من جاريث مكاولي لاعب ويست بروميتش ثم تقدم بها نحو المرمى ليسددها في الزاوية البعيدة على يمين الحارس محرزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 .

واعترف كوستا بأنه لم يصل بعد لقمة مستواه المعهود ولكنه يقدم مستويات جيدة. وقال كوستا : "أتمتع بمستو رائع ، ولكنه ليس الأفضل لي" وأشار إلى أن مباراة اليوم كانت في غاية الصعوبة. وأضاف : "أفضل وسيلة للهجوم هي الدفاع بشكل جيد. سنحت للمنافس بعش الفرص في بداية المباراة ، ولكننا فريق يتمتع بتنظيم جيد وبعنصر القوة في الأداء".

وعلى ملعب أولد ترافورد، استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، بعدما حقق فوزا صعبا 1 / صفر على ضيفه توتنهام.

وتقمص النجم الأرميني هنريخ مخيتاريان دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29، ليقود فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق انتصاره الثاني في مبارياته التسع الأخيرة في البطولة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام، صاحب المركز الخامس، الذي تلقى خسارته الثانية خلال مبارياته الثلاث الأخيرة.

وحقق ساوثهامبتون فوزه الثاني خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة في البطولة، عقب تغلبه 1 / صفر على ضيفه ميدلسبره.

ويدين ساوثهامبتون بالفضل في تحقيق هذا الفوز للاعبه سفيان بوفال، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .53

وارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 20 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ميدلسبره عند 15 نقطة في المركز السادس