الدوري الإيطالي: يوفنتوس يعاقب تورينو بثلاثية

عزز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام ضيفه وجاره اللدود تورينو، إلى فوز ثمين 3 / 1 في المرحلة السادسة عشر للمسابقة اليوم الأحد.

ولم تلعب الأرض مع أصحابها في بقية نتائج مباريات المرحلة حيث تغلب نابولي على مضيفه كالياري 5 / صفر، وكييفو على مضيفه باليرمو 2 / صفر وأودينيزي على مضيفه أتالانتا 3 / 1، فيما تعادل بولونيا على إمبولي بدون أهداف.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 39 نقطة، ليحلق بعيدا في الصدارة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه فريقي روما وميلان، اللذين سيلتقيان بالملعب الأولمبي للعاصمة الإيطالية غدا الاثنين في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد تورينو، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، والثانية على التوالي، عند 25 نقطة في المركز السابع.

وتقدم تورينو بهدف مباغت حمل توقيع أندريا بيلوتي في الدقيقة 16، قبل أن يدرك جونزالو هيجوين التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما عاد هيجوين لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 82، فيما تكفل ميراليم بيانيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وحافظ يوفنتوس بتلك النتيجة على تفوقه الدائم على تورينو في ديربي المدينة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في مختلف المسابقات على جاره، الذي مازال يبحث عن فوزه الأول على الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) منذ 26 نيسان/أبريل عام .2015

وسجل المهاجم البلجيكي درايس ميرتنز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه نابولي إلى فوز ساحق 5 / صفر على مضيفه كالياري في وقت سابق اليوم.

ورفع نابولي رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع وتجمد رصيد كالياري عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة. وأنهى نابولي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ميرتنز والسلوفاكي ماريك هامشيك في الدقيقتين 34 و45 . وفي الشوط الثاني ، أضاف بيتر زيلينسكي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 51 ثم أحرز ميرتنز هدفيه الآخرين في الدقيقتين 69 و72 .