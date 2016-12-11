الزمالك: الحارس جنش عاد إلى التدريبات

أعلن نادي الزمالك المنتمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم عودة الحارس محمود عبدالرحيم "جنش" إلى مران الفريق، بعد اعتذاره عن غيابه في الفترة الأخيرة.

وكان جنش عبر عن غضبه من الجلوس كبديل أمام وادي دجلة في الدوري الشهر الماضي، وذكرت تقارير أنه ذهب للمران في ناديه السابق الأولمبي بينما هدده الزمالك بالتقدم بشكوى ضده.

وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك إن جنش تقدم بالاعتذار للنادي، بسبب انقطاعه عن المران في الفترة الماضية.

وأضاف أن جنش سيشارك في مران الزمالك بشكل طبيعي اليوم الأحد.

ويعتبر جنش الحارس الثاني في الزمالك بعد أحمد الشناوي لكنه دائما ما يتألق عندما يحصل على الفرصة.