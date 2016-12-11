عمر المهنا: لن أتحدث عن صلوي

رفض عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي، تحميل الحكم خالد صلوي مسؤولية الأحداث التي دارت في مباراة الشباب والنصر البارحة، والتي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب "الملز" بالعاصمة الرياض، مؤكداً أن الخطأ المؤثر سيكلف الحكم المخطئ عقوبة الإيقاف لمدة 3 أسابيع.

وقال المهنا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "مساعد الحكم أو حتى الحكم نفسه إذا ارتكب خطأ مؤثرا، سوف يتم عقابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ونحن نقرر الأخطاء المؤثرة من غيرها".

وحول احتساب خالد صلوي، حكم مباراة الشباب والنصر، ركلة جزاء شبابية وهدفا نصراويا مثيرا للجدل، علق المهنا على الحالتين قائلاً: "لا يمكن لي الحدث عن هذه الأحداث وأيضا عن المباراة بشكل عام، نحن نكاشف الحكام بالأخطاء في الاجتماع الشهري بكل شفافية ولن نعلن العقوبة لوسائل الإعلام، نحن وحدنا من نقرر ونعاقب الحكم المخطئ".

وفي مباراة قطبي العاصمة، احتسب صلوي البالغ 33 عاما ركلة جزاء شبابية بعدما سقط المحترف البرازيلي هيبرتي أمام الحارس النصراوي حسين شيعان، فيما احتسب مساعد الحكم الأول، خلف المهنا، هدف التعادل النصراوي الذي أحرزه حسن الراهب رغم وقوعه في مصيدة التسلل.