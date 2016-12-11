النصر وموبايلي يفضان شراكتهما ودياً

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، عن إنهاء عقد رعايته المبرم مع شركة "موبايلي" بنهاية الموسم الجاري.

وأصدر النصر و"موبايلي" بياناً مشتركاً أكدا فيه: "النصر وموبايلي يتفقان على إنهاء عقد الرعاية. اتفق مجلس إدارة نادي النصر مع شركة موبايلي على إنهاء عقد الرعاية المبرم بين الطرفين وذلك بنهاية الموسم الرياضي الحالي".

وكان نادي النصر وموبايلي وقعا عقداً للرعاية منذ عام 2014 لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتمديد لعامين بموافقة الطرفين".

وأضاف: "ثمن الطرفان حسن التعاون والتعامل الراقي الذي قدمه كل طرف للآخر طوال فترة الرعاية ونجاح عقد الرعاية منذ إبرامه".