خطاب كويتي يهدد مسيرة فهد الأنصاري مع اتحاد جدة

شدد عبدالله شرف، مسؤول التعاقدات بنادي اتحاد جدة، على بقاء فهد الأنصاري في صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته من نادي القادسية، وذلك رداً على الخطاب الذي أرسلته هيئة الرياضة الكويتية لإدارة القادسية تطلب فيه عودة لاعب الوسط لمزاولة عمله الرسمي كونه لاعباً غير محترف.

وحصلت "العربية.نت" مساء الأحد، على نسخة من الخطاب الرسمي الذي أشار إلى رفض هيئة الرياضة، طلب إدارة القادسية الكويتي، بخصوص إصدار إجازة تفرغ رياضي لمصلحة فهد إبراهيم والبالغة مدتها 6 أشهر من أجل إكمال تجربته الاحترافية مع نادي الاتحاد، فيما بررت الهيئة رفضها كونه يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 1213.

من جانبه رد عبدالله الشرف على الخطاب الكويتي، وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "فهد لن يغادر الاتحاد، الأنصاري لاعب محترف وكبير وله قيمته في النادي، ونحن نعرف عن هذا الموضوع منذ أكثر من يوم وتحدثنا مع فهد بخصوصه، وبإذن الله تتيسر الأمور عما قريب".

وحول رغبة الاتحاديين في حسم الموضوع وعقد صفقة جديدة مع الأنصاري البالغ 29 عاماً: "خلال اليومين المقبلين تتضح الأمور خصوصاً حينما نجلس مع وكيل أعماله". ورفض المسؤول الأصفر تحديد ثمن الصفقة المرتقبة: "لا يوجد رقم محدد، سوف يبقى الأنصاري اتحادياً مهما بلغ الثمن، سوف نفاوض القادسية ونأخذ بطاقته الدولية ويبقى معنا بمشيئة الله".

وكان الأنصاري قد ارتدى الرقم (11) في صفوف الاتحاد بداية الموسم الجاري بنظام الإعارة في عهد الرئيس الراحل أحمد مسعود،. وسبق أن أكد الشيخ خالد الفهد رئيس القادسية الكويتي لـ"العربية.نت"، أن الأنصاري سوف يرحل عن النادي بشرط وصول عرض رسمي مناسب يرضي اللاعب ومجلس الإدارة.