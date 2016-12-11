رأسية راموس تمنح الريال نقاط ديبورتيفو في الوقت القاتل

حقق ريال مدريد انتصارا مثيرا في غياب قوته الهجومية الضاربة وقبل مشاركته بمونديال الأندية في اليابان ، حيث حول تأخره 1 / 2 أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونا إلى الفوز 3 / 2 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وافتتح ألفارو موراتا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 50 ثم قلب المهاجم خوسيلو موازين المباراة مؤقتا لصالح ديبورتيفو لاكورونا بعد دقائق قليلة من مشاركته من مقعد البدلاء حيث سجل ثنائية للفريق في الدقيقتين 63 و65 . وبعدها تغيرت الملامح بشكل كبير بعد تغييرات المدير الفني للريال ، الفرنسي زين الدين زيدان ، وأدرك الملكي التعادل عن طريق البديل ماريانو في الدقيقة 84 قبل أن يلعب سيرخيو راموس دور البطولة بهدف الفوز 3 / 2 لريال مدريد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 37 نقطة ليحافظ على فارق النقاط الست الذي يفصله أمام غريمه التقليدي برشلونة الذي تغلب في وقت سابق اليوم على مضيفه أوساسونا 3 / صفر.

وخاض ريال مدريد المباراة بغياب قوته الهجومية المتمثلة في الثلاثي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل ، حيث فضل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان إراحة بنزيمة ورونالدو الذي تابع المباراة من المدرجات ، بينما يغيب بيل لفترة بسبب الإصابة ، ليتولى ألفارو موراتا وإيسكو قيادة هجوم الريال. وكانت مباراة اليوم هي الأخيرة لريال مدريد قبل توجهه إلى اليابان لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2016 حيث يستهل مشواره بها من الدور قبل النهائي ، ويلتقي يوم الخميس المقبل الفائز في مباراة الدور الثاني المقررة غدا الأحد بين تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وكلوب أمريكا المكسيكي.

وبدأت المباراة باستحواذ وضغط هجومي من جانب ريال مدريد بينما وجه لاكورونا تركيزه بالكامل إلى الجانب الدفاعي لتفادي اهتزاز شباكه مبكرا ، وبالفعل لم يسمح بخطورة حقيقية تهدد مرماه في الدقائق الأولى.

بمرور الوقت ، اكتسب لاعبو لاكورونا الثقة وبدأ الفريق الضيف مبادلة الريال المحاولات الهجومية لكن أيا من الحارسين لم يختبر مبكرا.

وكاد كيلور نافاس حارس مرمى الريال أن يدفع ثمن خروج خاطئ من مرماه في الدقيقة العاشرة عندما انطلق فلوران أندوني داخل منطقة الجزاء وكاد أن يسدد لكن بيبي تدخل وأطاح بالكرة في اللحظة المناسبة.

وكثف الريال ضغطه الهجومي بحثا عن التقدم وشكل إزعاجا متواصلا لدفاع لاكورونا من خلال محاولات إيسكو وجيمس رودريجيز وألفارو موراتا بدعم توني كروس وماركو أسينسيو.

وكاد الريال أن يتقدم في الدقيقة 18 وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء لكن الحارس برزيمايسلاف تايتون تألق في التصدي للكرة.

وهدد سيرجيو راموس مرمى لاكورونا في الدقيقة 26 عندما سدد كرة خطيرة من ضربة حرة لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

على الجانب الآخر ، قدم لاكورونا أكثر من محاولة جادة وجاءت أخطر فرصه في الدقيقة 29 لكن نافاس أنقذ الشباك بصعوبة ، ورد الريال بهجمة خطيرة بعدها بثوان وسدد رودريجيز لكن الحارس تصدى للكرة ببراعة قبل أن يتدخل الدفاع ويطيح بالكرة.

وعاند الحظ ديبورتيفو لاكورونا بشكل كبير في الدقيقة 36 حيث تلقى سيلسو بورجيس الكرة من ضربة حرة وسددها برأسه لكنها اصطدمت بالقائم ثم تصدى لها نافس وارتدت وحاول ريان بابل متابعتها برأسه لكنها كانت عالية وضاعت الفرصة على الضيوف.

وبحلول الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ، كثف ريال مدريد ضغطه الهجومي لكن لاعبيه ارتكبوا عددا من الأخطاء في استلام الكرة واللمسات الأخيرة أمام مرمى المنافس وباءت جميع المحاولات بالفشل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وبعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني ، غير موراتا ملامح المباراة عندما افتتح التسجيل للريال بهدف رائع حيث تلقى عرضية وسدد كرة مباغتة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية البعيدة.

وأجرى مدرب لاكورونيا التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 58 حيث أشرك خوسيلو بدلا من إيمري كولاك.

وواصل الريال تفوقه النسبي في الاستحواذ والهجوم لكن لاكورونا نجح في قلب موازين المباراة في غضون أقل من ثلاث دقائق عندما رد بهدفين لمهاجمه البديل الأسباني خوسيلو.

ففي الدقيقة 63 ارتكب كاسيميرو خطأ فادحا عندما بالغ في المراوغة أمام مرمى زميله نافاس ، لتصل كرة عرضية إلى خوسيلو الذي سددها بقوة في الشباك.

وفي الدقيقة 65 ، استغل لاكورونا هفوة دفاعية أخرى من لاعبي الريال ، ومرر اندوني عرضية رائعة إلى خوسيلو الذي استخلص الكرة من راموس وسددها لتمر بين ساقي نافاس إلى داخل الشباك معلنة تقدم لاكورونا 2 / 1 .

وأجرى زين الدين زيدان تغييره الأول في الدقيقة 66 حيث أشرك لوكاس فاسكيز بدلا من أسينسيو ، ثم دفع باللاعب ماريانو بدلا من إيسكو في الدقيقة 72 .

وهاجم ريال مدريد بشراسة أملا في تعديل النتيجة وكاد أن يتعادل في الدقيقة 73 حيث انطلق موراتا من الناحية اليسرى ومرر عرضية أمام المرمى لم تكن بحاجة لأكثر من لمسة كي تسكن الشباك لكن قدم مدافع لاكورونا لحقت بها قبل البديل ماريانو.

ودفع زيدان بمارسيلو دا سيلفا بدلا من دانيلو دا سيلفا في الدقيقة 81 لتتغير ملامح أداء الريال بشكل واضح.

وفي الدقيقة 84 ، نجح ريال مدريد في إدراك التعادل 2 / 2 عن طريق ماريانو الذي تلقى عرضية من فاسكيز ووجهها برأسه إلى داخل الشباك ، مسجلا أول أهدافه بقميص الملكي في الدوري.

وظهر التوتر على عدد من اللاعبين حيث وقعت مناوشات داخل منطقة جزاء لاكورونا في الدقيقة 86 لكن الحكم سرعان ما سيطر على الموقف.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ، سقط حارس لاكورونا مصابا إثر اصطدام قوي بالقائم خلال تصديه بأطراف أصابعه لكرة خطيرة.

وبعد ثوان ، أشعل راموس مدرجات البرنابيو ورسم بسمة عريضة على وجوه جماهير الملكي حيث سجل هدف الفوز 3 / 2 عندما تلقى الكرة من ضربة ركنية ووجهها برأسه إلى داخل الشباك ، ولم تسفر الثواني المتبقية عن جديد لينتزع الريال النقاط الثلاث ويستعيد فارق النقاط الست في الصدارة أمام غريمه برشلونة.

