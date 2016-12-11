رئيس الخليج: تجاوزنا الفتح رغم الأخطاء التحكيمية

عبّر فوزي الباشا، رئيس نادي الخليج، عن سعادته بالفوز، الذي حققه فريقه على الفتح 4-2 في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ12 من الدوري السعودي.

وأشار الباشا، إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة، سواء قبل المباراة، أو أثنائها، إلا أن الخليج استطاع تحقيق النقاط الثلاث، مشدداً على أن الفوز على الفتح، لن ينسيهم الأخطاء، التي حدثت، والسعي لتصحيحها.

وأوضح الباشا، في تصريحات له، أن المباراة، كانت صعبة، أمام فريق شرس، لكن اللاعبين أظهروا بطولة وحصدوا النقاط، مشيراً إلى أن ‏الفوز، يعتبر خطوة للأمام، لكنه قبل ذلك يجب الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها.

من جهة ثانية، قرر الجهاز الفني للفريق، منح اللاعبين، إجازة غداً الأحد، على أن تستأنف التدريبات، مساء الاثنين، تحضيراً لمواجهة الرائد، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري جميل للمحترفين.