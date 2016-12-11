- سنحت لي فرصة زيارة روما مرة أخرى، وفي كل مرة تتصادف مع حدث كروي أوله نهائي دوري أبطال أوروبا قبل 7 أعوام، والمرة الثانية مشاهدة ديربي روما قبل 4 ...- سنحت لي فرصة زيارة روما مرة أخرى، وفي كل مرة تتصادف مع حدث كروي أوله نهائي دوري أبطال أوروبا قبل 7 أعوام، والمرة الثانية مشاهدة ديربي روما قبل 4 أعوام، والعامل المشترك ملعبها الأولمبي الذي عفا عليه الزمن.- آخر ...

90 عاماً

- يحتفل عميد الأندية نادي الاتحاد أواخر الشهر القادم على مرور 90 عاما منذ تأسيسه بعدة فعاليات، لعل أهمها مباراته مع أتليتكو مدريد وصيف بطل أوروبا، في حدث استثماري مهم ...- يحتفل عميد الأندية نادي الاتحاد أواخر الشهر القادم على مرور 90 عاما منذ تأسيسه بعدة فعاليات، لعل أهمها مباراته مع أتليتكو مدريد وصيف بطل أوروبا، في حدث استثماري مهم للنادي.- مرت على هذا التسعيني أحداث وكوارث إدارية لو مرت ...

وتحقق الحلم

- لا صوت يعلو فوق صوت الموافقة الكريمة من لدن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تخصيص الأندية الرياضية الأسبوع الماضي، والرفع بذلك لمجلس الوزراء. - لا صوت يعلو فوق صوت الموافقة الكريمة من لدن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تخصيص الأندية الرياضية الأسبوع الماضي، والرفع بذلك لمجلس الوزراء.

الاختلاف سُنّة

- لا يمكن أن يمر يوم دون أي اختلاف بين الإخوة أنفسهم فما بال الاختلاف بين أفراد المنشأة أو وحدات الأعمال المختلفة للمصلحة العامة.- وسطنا الرياضي يعج بالاختلافات بين أطراف ...- لا يمكن أن يمر يوم دون أي اختلاف بين الإخوة أنفسهم فما بال الاختلاف بين أفراد المنشأة أو وحدات الأعمال المختلفة للمصلحة العامة.- وسطنا الرياضي يعج بالاختلافات بين أطراف اللعبة الواحدة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالتحكيم على سبيل المثال. ...

سياسة التقشف

- تمر أزمات على الفرد أو حتى المجتمع منها الاقتصادي على سبيل المثال في أوقات مختلفة، والحصيف من يتجاوز تلك الأوقات بسلام. - تمر أزمات على الفرد أو حتى المجتمع منها الاقتصادي على سبيل المثال في أوقات مختلفة، والحصيف من يتجاوز تلك الأوقات بسلام.

المستقبل للشباب

- عماد أي وطن شبابه بدون شك. والأمم الناجحة اعتمدت على شبابها في نهضاتها وتغيير حالاتها على جميع الأصعدة. - عماد أي وطن شبابه بدون شك. والأمم الناجحة اعتمدت على شبابها في نهضاتها وتغيير حالاتها على جميع الأصعدة.

التحكيم

- جزء أساسي في جميع الرياضات، هو تطبيق قوانين اللعبة على أرض الملعب؛ كما أن الحكم يتحكم بسير المباراة وباللاعبين في حال ارتكابهم للأخطاء.- أصبح التحكيم في العديد من الرياضات ...- جزء أساسي في جميع الرياضات، هو تطبيق قوانين اللعبة على أرض الملعب؛ كما أن الحكم يتحكم بسير المباراة وباللاعبين في حال ارتكابهم للأخطاء.- أصبح التحكيم في العديد من الرياضات احترافا بعد أن كان هواية يمارسها الحكم مع وظيفته الأساسية ...

وين ما يروح الأخضر

- أبدع الشاعرعبداللطيف البناي في كلمات إحدى أروع أغاني المنتخب والتي غناها الكبير محمد عبده، وأثارت حماس وشجون وذكريات الزمن الجميل عند سماعها عقب مباراتنا أمام الإمارات الأسبوع الماضي وتفوقنا ...- أبدع الشاعرعبداللطيف البناي في كلمات إحدى أروع أغاني المنتخب والتي غناها الكبير محمد عبده، وأثارت حماس وشجون وذكريات الزمن الجميل عند سماعها عقب مباراتنا أمام الإمارات الأسبوع الماضي وتفوقنا المدوي بثلاثة أهداف نظيفة في الطريق لروسيا.- هذه الأغنية اشتهرت ...

منتخبنا وحلم روسيا

- غاب منتخبنا الأول لكرة القدم عن آخر كأسين للعالم بعد تأهل ٤ مرات متتالية من ٩٤م بأمريكا إلى ٢٠٠٦م بألمانيا.- الغياب غير المبرر بجنوب أفريقيا ومن ثم البرازيل صادفه ...- غاب منتخبنا الأول لكرة القدم عن آخر كأسين للعالم بعد تأهل ٤ مرات متتالية من ٩٤م بأمريكا إلى ٢٠٠٦م بألمانيا.- الغياب غير المبرر بجنوب أفريقيا ومن ثم البرازيل صادفه تدهور كبير لمخرجات أنديتنا؛ بسبب الانفلات المالي والمزايدات المصاحبة والتي ...

الموهبة وغيابها

- تمر الرياضة السعودية بفترة أراها من أسوأ الفترات في تاريخها الرياضي في إعداد وصقل أو حتى جاهزية المواهب في شتى رياضتنا.- والمتابع العادي يلحظ تدهور نتائجنا على جميع الأصعدة ...- تمر الرياضة السعودية بفترة أراها من أسوأ الفترات في تاريخها الرياضي في إعداد وصقل أو حتى جاهزية المواهب في شتى رياضتنا.- والمتابع العادي يلحظ تدهور نتائجنا على جميع الأصعدة الرياضية، سواء في الرياضات الجماعية والتي يذهب جل أوجه الصرف ...



*نقلا عن عكاظ السعودية

