سعيد المولد: أشعر بالارتياح بعد هدف الأهلي

شدد سعيد المولد، مدافع فريق الرائد السعودي، على أنه بذل الجهد اللازم لإخراج الكرة من مرمى فريقه الذي خسر مواجهة الأهلي بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي، فيما وصف اللاعب التعليقات بالسخيفة بعدما أشارت إلى تهاونه أمام فريقه الأخضر السابق، مؤكدا أن مسؤوليته وضميره الشخصي لا يسمحان له بعمل غير أخلاقي.

وعند الدقيقة 81، أرسل عبدالفتاح عسيري لاعب أهلي جدة كرة سريعة داخل مرمى الرائد، حاول معها سعيد المولد إنقاذ فريقه ولكن محاولته باءت بالفشل، ليتجمد رصيد فريقه عند حاجز الـ13 نقطة.

وقال سعيد المولد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "كرة الهدف كانت أسرع مني بكثير، حاولت اللحاق بها وإخراجها ولكن لم أستطع ذلك، الزاوية كانت بعيدة ولم أتمكن من إنقاذ فريقي".

وأكمل المدافع الدولي الذي اختاره فان مارفيك مؤخرا لصفوف المنتخب السعودي: "غير معقول أن يدافع اللاعب عن فريقه لمدة 90 دقيقة ومن ثم يظهر الناس ويتحدثون عن التخاذل ويصدرون أحكاما لا صحة لها".

وأكد المولد البالغ 25 عاما، أن حبه وانتماءه إلى أهلي جدة، لن يدعه يتخاذل أو يتقاعس في مهمته الحالية مع الفريق القصيمي: "صحيح كنت لاعبا في الأهلي ولكن هذا لا يصل إلى أن أتهاون في مسؤوليتي وعملي أمام الله، لا يهمني الناس ولكن رب العالمين يهمني، ضميري مرتاح حاليا وأديت مهمتي بكل كفاءة".

وحول مستوى فريقه الذي يحتل حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري: "المدرب ناصيف البياوي مستاء من النتيجة، ولكن الرائد يخسر أمام الكبار بشرف ولا يسلم المباريات، لسنا متهاونين وسوف نحاول بكل قوة واجتهاد لتحقيق الفوز وتحقيق آمال الرائديين".

ورفض المولد التعليق على الأنباء التي أشارت إلى عودته لصفوف الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، مؤكداً أن تركيزه حالياً منصب مع الرائد لتطوير مستواه والمشاركة مع المنتخب السعودي في معسكره الإماراتي المقبل في يناير من اجل غمار التصفيات المونديالية.