عادل عبدالرحمن: اتفقت مع إدارة الوحدة

أشار المدرب المصري عادل عبدالرحمن إلى اتفاق جرى بينه وبين إدارة نادي الوحدة، لتدريب الفريق الأول، الذي شهد إقالة مدربه الجزائري خير الدين مضوي عقب الخسارة من الهلال بسداسية دون مقابل.

وكان عادل عبدالرحمن قد تم الاستغناء عن خدماته كمدرب لفريق الباطن أوائل نوفمبر الماضي، بعدما قاد الفريق الأزرق في 8 مباريات دورية، خسر 4 وتعادل في مباراتين وكسب مثلهما.

من جانبه قال عادل عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "الأمور شبه منتهية بيني وبين إدارة الوحدة، اتفقنا على كل شيء، إن شاء الله يكمل الاتفاق بيننا بشكل رسمي، تبقى فقط إجراءات السفر من أجل إجراءات المغادرة من مصر إلى مكة".

وأضاف صاحب الـ49 عاما: الرغبة متبادلة بيني وبين رئيس النادي لتدريب الفريق الأحمر، فيما أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام وأتواجد في النادي بأقرب وقت".

وختم عادل عبدالرحمن حديثه بقوله: "شاهدت مباراة الوحدة أمام الهلال، ودوري جميل صعب بالمجمل، ولكن لم أضع خطة عمل، أريد مشاهدة الفريق عن قريب ولن أتسرع في عمل تغييرات جذرية بالفريق، لدي 27 يوما فترة توقف بعد 3 جولات وهو ما يمنحني الوقت لمعالجة الأخطاء الطفيفة".

ولعب عادل عبدالرحمن مع فريق الوحدة السعودي أواخر التسعينيات، بينما لعب في صفوف الأهلي القاهري ما بين 1987 – 1995 حاصدا في تلك الفترة أكثر من 20 بطولة، وارتدى لاعب الوسط السابق قميص المنتخب في مونديال كأس العالم 1990، مشاركا في مباراتي إنجلترا وهولندا.