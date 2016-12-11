فهد الأنصاري: هزمنا الفيصلي بصعوبة

أعرب فهد الأنصاري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام الفيصلي.

وفاز اتحاد جدة على الفيصلي 4-2 اليوم السبت في المرحلة الثانية عشر من الدوري السعودي.

وقال الأنصاري في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة :"الحمد لله على الفوز، ثلاث نقاط مهمة مكنتنا من مواصلة مطاردتنا للهلال كما أنها أعادتنا للوصافة".

وأضاف :"افتقدنا التركيز في بداية المباراة لكن بعد هدف الفيصلي نظمنا أنفسنا ونجحنا في التعادل ثم التقدم. وفي الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل وعززنا التقدم لتأمين الفوز".

واختتم اللاعب حديثه بقوله :" كانت المباراة صعبة نتيجة للضغط الواقع على اللاعبين خاصة بعد نتائج الجولة في اليومين الماضيين".