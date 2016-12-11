مونديال الأندية: أميركا وكاشيما الى نصف النهائي

تأهل اميركا المكسيكي بطل كونكاكاف وكاشيما انتلرز بطل اليابان الى نصف نهائي كأس العالم للاندية في كرة القدم.



وفي ربع النهائي الاحد في اوساكا، فاز اميركا على تشونبوك الكوري الجنوبي بطل اسيا 2-1، وكاشيما على ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي بطل افريقيا 2-صفر.



وسجل الارجنتيني سيلفيو روميرو (58 و74) لاميركا، وكيم بو-كيونغ (23) لتشونبوك، في حين جاء هدفا كاشيما عبر ياسوشي ايندو (63) ومو كانازاكي (88).



ويلتقي اميركا في نصف النهائي مع ريال مدريد الاسباني بطل اوروبا الخميس المقبل في يوكوهاما، وكاشيما مع اتلتيك ناسيونال الكولومبي بطل اميركا الجنوبية الاربعاء، على ان يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية في 18 الجاري.



وسبق لاميركا ان تغلب على تشونبوك بالذات 1-صفر قبل 10 اعوام في الدور ذاته في طوكيو.



واميركا هو الفريق الاكثر تتويجا في المكسيك وكونكاكاف والبطل القاري في اخر سنتين، وقد حل رابعا في مونديال الاندية في 2006 وخامسا العام الماضي. وفي النسخة الاخيرة خرج من ربع النهائي امام غوانغجو ايفرغراندي الصيني 1-2 عندما كان متقدما حتى الدقيقة 80، وتلقى هدف الخسارة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



من جهته، كان كاشيما آخر المتأهلين الى بطولة العالم بعد ان حسم لقب الدوري الياباني للمرة الاولى في سبع سنوات قبل خمسة ايام فقط من المباراة الافتتاحية ضد بطل اوقيانيا اوكلاند سيتي النيوزيلندي.



وحقق كاشيما بداية بطيئة في البطولة فتأخر امام اوكلاند سيتي مطلع الشوط الثاني، لكن شوهاي أكاساكي أدرك التعادل لكاشيما في الدقيقة 67. وفي الوقت الذي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والوقت الإضافي يلوح في الأفق، واصل مو كانازاكي هداف كاشيما في الدوري المحلي هوايته التهديفية وانتزع هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقتين.



وكان برشلونة الاسباني قد احرز لقب النسخة الاخيرة بفوزه على ريفر بلايت الارجنتيني 3-صفر على ملعب هيروشيما الدولي.



واقيمت النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية في البرازيل عام 2000، وأصبحت حدثا سنويا منذ عام 2005، حيث استضافت اليابان نهائيات 2005، 2006، 2007، 2008، 2011 و2012. واقيمت نسختا 2009 و2010 في الامارات، و2013 و2014 في المغرب، قبل ان تعود العام الماضي الى اليابان.



وكان كورينثيانز البرازيلي أول الفرق المتوجة، علما أنه تربع على عرش البطولة مرتين (2000 و2012)، واحرز برشلونة اللقب ثلاث مرات (2009 و2011 و2015)، مقابل لقب واحد لكل من إنتر ميلان الايطالي (2010)، ومانشستر يونايتد الانكليزي (2008)، وميلان الايطالي (2007)، وإنترناسيونال بورتو أليغري البرازيلي (2006)، وساو باولو البرازيلي (2005)، وبايرن ميونيخ الالماني (2013)، وريال مدريد (2014). وفازت الاندية الاوروبية 8 مرات باللقب واندية اميركا الجنوبية اربع مرات.



وتستضيف الامارات نسختي 2017 و2018.