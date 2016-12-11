"الآسيوي": أرض محايدة في المواجهات السعودية - الإيرانية

جدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأكيده على استمرارية نفاذ قرار لجنة المسابقات به الصادر بتاريخ 25 يناير 2016، والذي تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية بالاتحاد، المتضمن خوض كافة مباريات الأندية السعودية والإيرانية في بطولة دوري الأندية الأبطال لكرة القدم على أرض محايدة في حال عدم تحسن العلاقات بين البلدين، وذلك على النسخة المقبلة من البطولة لعام 2017.

من جانبه، تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم تعميماً بذلك من الاتحاد الآسيوي، والذي جاء فيه: "بالإشارة إلى قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الصادر بتاريخ 25 يناير 2016، والذي تمت المصادقة عليه من اللجنة التنفيذية بالاتحاد، حيث تضمن القرار خوض كافة مباريات الأندية السعودية والإيرانية على أرض محايدة في حال عدم تحسن العلاقات بين البلدين، ونظراً لعدم تحسن العلاقات بين البلدين، يستمر نفاذ القرار، ويجب أن تلعب كافة المباريات بين الأندية السعودية والأندية الإيرانية ضمن بطولة دوري الأندية الأبطال 2017 على أرض محايدة، على أن ترسل الاتحادات المعنية الأماكن المحددة للمباريات يوم الثاني من شهر يناير 2017 المقبل".

وكان القرار قد اتخذ بعد اقتحام القنصلية السعودية في طهران مسبقا ضمن أحداث شغب واعتداء على البعثة الدبلوماسية، ما قطع العلاقات بين البلدين.