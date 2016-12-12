بعيداً عن كل أحداث دورينا المتكررة المتعلقة بأخطاء التحكيم وقرارات الحكام، أو الأحداث المتجددة التي تفرزها المسابقة من جولة تلو الأخرى لا سيما في المدرجات، فإن هناك إثارة من نوع آخر عنوانها الجزيرة والوصل اللذان يواصلان معاً اعتلاء الصدارة، وينافسان بعضهما بعضاً، بعيداً عن كل ما يحدث في كواليس دورينا، ونجاحهما معاً في مواصلة طريق الصدارة يؤكد بالفعل أن ما يهمهما معاً مرتبط بتحقيق الفوز وحصد النقاط لضمان البقاء في القمة، وعندما يحدث ذلك بهدوء وبلا ضجيج أو صخب، فإن في ذلك ما يؤكد سلامة النهج الذي يسير عليه صاحبا الصدارة.

هناك من يراهن على عدم صمود الجزيرة والوصل تحت مبرر عدم وفرة المخزون الاستراتيجي الكافي من اللاعبين الاحتياط مع دخول المسابقة مرحلة الجد، والبعض الآخر يراهن على عودة الأهلي والعين لا سيما أن الأخير لديه ثلاث مباريات مؤجلة، وعلى الرغم من أن تلك الاحتمالات واردة، إلا أن الواضح أمامنا أن قوة الدفع الجزراوية الوصلاوية في تصاعد وتزداد قوة وإصراراً من جولة إلى أخرى، الأمر الذي يدفعنا للشعور بأن الرغبة والدوافع التي يتمتع بها الفريقان أقوى من أن تصطدم بجدار اليأس والاستسلام مهما كانت دوافع وقوة القادمين من الخلف.

كلمة أخيرة

الجزيرة والوصل غيّرا كثيراً من ملامح دورينا هذا الموسم، والمنافسة لم تعد ثنائية بين فريقين فقط.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية