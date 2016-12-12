اتحاد القدم يجتمع مع الفرق المشاركة آسيوياً

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن لجنة المسابقات ستعقد اجتماعا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017 يوم الاثنين.

ويستعرض الاجتماع روزنامة مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا مع باقي مباريات الدور الثاني من الدوري وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للتنسيق مع الفرق المشاركة ومساعدتها في التمثيل المشرف للسعودية عبر الموازنة بين مبارياتها القارية والمحلية .

وتبدأ أندية الأهلي والهلال والتعاون مرحلة المجموعات مباشرة في دوري أبطال آسيا فيما سيدخل الفتح مباراة الملحق، وستتحد مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2017 بعد القرعة المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور.