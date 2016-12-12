التحكيم .. وترشيحات الكاف

وسط موجة التخوين والاتهامات الموجهة إلى حكام الكرة، جاء ترشيح الاتحاد الإفريقى للحكم الدولى جهاد جريشة ضمن قائمة الأفضل قارياً، ليمنحنا الأمل من جديد فى التحكيم المصري، وأن من بينه من هم الأفضل والأكفأ، فليس صحيحاً كل ما يقال على لسان مسئولى الأندية ولاعبيها بمدربيهم، بأن التحكيم المصرى فاشل أو متربص أو حتى خائن للأمانة، وهذا كلام لا يصدر من أنصاف العقلاء!

وماذا تنتظر من أى شخص فشل فى مهمته إلا البحث عن أسباب تبرئه وتسقط هذا الفشل على عوامل أخري، وبطبيعة الحال فإن أسهل طرق الاتهامات هى الحكام، ونتذكر جميعاً ما كان يقال للطالب الفاشل أيام الصغر حجة البليد مسح السبورة واليوم أصبحت حجة الفاشل اتهام الحكام!

صحيح هناك أخطاء وهناك رغبة من الجميع لتطوير المستوى الفنى والأداء التحكيمى بشكل عام، لكنها كلها أخطاء لا تندرج تحت بند الخيانة، وهذا فارق كبير.

الزمالك أيضاً جاء ضمن ترشيحات الكاف كأحسن فريق قارى فى 2016 وايضاً رمضان صبحى لاعب ستوك سيتى الإنجليزى كأحسن ناشيء فى القارة، وهى كلها أمور تدعونا للتفاؤل والتأكد بأن الكرة المصرية رغم الصعوبات التى تواجهها فإنها لا تغيب عن المشهد القاري، ودائماً ما تصدر الأفضل للقارة، صحيح أنه قد لا يفوز جريشة أو صبحى أو حتى الزمالك بالألقاب، إلا أنه يكفينا فخراً بتواجد الثلاثى فى القائمة النهائية المرشحة للحصول على الجوائز رفيعة المستوي. لو تعاملنا مع أنفسنا بحكمة وعقل، وحاولنا جاهدين إصلاح أخطائنا بدل البحث عن مبررات وهمية للفشل، لانصلح حال الجميع، لكن البعض يبحث عن استرضاء الجماهير، وتناسى أن هذا يدمر فريقه بسبب تجاهل علاج المشكلةً.

دعونا نتعامل مع مرشحينا الثلاثة بنوع من الفخر والسعادة، والتركيز على الإيجابيات لعلها تكون عدوى تنتشر فى كل الفرق ليصلوا لنفس درجة النجاح، ولتغلق أبواق الإعلام الوهمية فى الفضائيات أفواهها عن العويل والنحيب مدعية مجاملة حكم لفريق ما، ولتتحدث عن المستقبل وكيف الإرتقاء بالرياضة المصرية وليس كرة القدم فقط، وللأسف هذه الأبواق غير مؤهلة بسبب جهل غالبية مقدميها، فكل مؤهلاتهم أنهم كانوا يوماً ما أصدقاء المستطيل الأخضر، وهم بلا ثقافة أو وعي، ولا يعرفون سوى التشجيع الأهوج الذى يثير الفتن بين الجماهير لأن منهم من ينتمون إلى فرق منافسة ترفض نجاح الأخرين.

*نقلاً عن الأهرام المصرية