الدوري الأوروبي: فياريال ينازل روما ويونايتد أمام إتيان

أسفرت قرعة دور ال32 لمسابقة الدوري الأوروبي ، والتي أجريت اليوم الاثنين بمدينة نيون السويسرية، عن المواجهات قوية، على غرار مواجهة روما الإيطالي وفياريال الإسباني، كما يلعب مانشستر يونايتد الإنكليزي ضد الفرنسي سانت إتيان.

ويواجه أياكس الهولندي ، الذي سبق له الفوز بألقاب كل من البطولات الثلاث الأوروبية ، اختبارا متوسط المستوى في هذا الدور من الدوري الأوروبي حيث يلتقي ليجيا وارسو البولندي.

وفي باقي المواجهات بدور ال32 ، يلتقي أتلتيك بلباو الأسباني مع آبويل نيقوسيا القبرصي وأندرلخت البلجيكي مع زينيت سان بطرسبرج الروسي وأسترا جورجيو الروماني مع جينك البلجيكي وفياريال الأسباني مع روما الإيطالي ولودوجوريتس رازجراد البلغاري مع كوبنهاجن الدنماركي وسلتا فيجو الأسباني مع شاختار دونيتسك الأوكراني وأولمبياكوس اليوناني مع عثمانلي سبور التركي.

كما يلتقي جنت البلجيكي مع توتنهام الإنجليزي وروستوف الروسي مع سبارتا براغ التشيكي وكراسنودار الروسي مع فناربخشة التركي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مع فيورنتينا الإيطالي وألكمار الهولندي مع ليون الفرنسي وهابوعيل بئر السبع الإسرائيلي مع بشكتاش التركي وباوك اليوناني مع شالكه الألماني.

وأجريت القرعة اليوم بين الفرق ال24 التي اجتازت دور المجموعات بعد احتلاها المركزين الأول والثاني في المجموعات ال12 بدور المجموعات وكذلك الفرق التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الثماني بدوري أبطال أوروبا.

وقسمت هذه الفرق ال32 قبل إجراء القرعة اليوم إلى مستويين حيث وضعت الفرق ال12 التي تصدرت هذه المجموعات في المستوى الأول مع الفرق ذات أفضل نتائج من بين الفرق الثمانية المنتقلة من دوري الأبطال فيما وضعت الفرق التي احتلت مركز الوصيف في دور المجموعات بالمستوى الثاني مع الفرق الأربعة الأخرى المنتقلة من دوري الأبطال.

وعملت القرعة على وضع كل فريق بالمستوى الأول مع فريق من المستوى الثاني مع تجنب عدم وقوع أي فريق في مواجهة الفريق الصاعد معه من نفس مجموعتهما بدور المجموعات كما جنبت القرعة الفرق التي تنتمي لاتحاد أهلي واحد من الوقوع سويا في هذا الدور.

وتقام مباريات جولة الذهاب بدور ال32 للبطولة في 16 شباط/فبراير المقبل فيما تقام مباريات جولة الإياب في 23 من الشهر نفسه على أن تجرى قرعة دور الستة عشر في اليوم التالي لمباريات جولة الإياب.

وطبقا لقواعد هذا الدور من البطولة ، ستكون مباريات الذهاب على ملاعب الفرق التي جاءت في المستوى الثاني فيما ستكون مباريات الإياب على ملاعب الفرق التي جاءت في المستوى الأول.

وتقام المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم في 24 أيار/مايو 2017 في ستوكهولم.