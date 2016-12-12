بارشا.. أتلتيكو.. و...

- ومع صخب مواجهات قطبي جدة العالمية.. اتحاد وأتلتيكو.. أهلي وبارشا.. ثمة استفهام يُعلق علامته على قارعة الطريق..

- ما الذي يمنع من مزيدٍ منها هنا وهناك؟..

- فالفكرة استثمارية تسويقية ترويجية بحتة..!

- فيها استدرار للمال.. وترويج لعلامة النادي.. وتسويق لمنتجاته..

- أرباحها تمتد إلى ما هو أبعد من الأبعاد الرقمية..

- أنديتنا أحوج ما تكون عن التنقيب في كل الاتجاهات..

- اتجاه كهذا ذهبت إليه أندية أوروبا منذ ردح من الزمن..

- أندية الشرق تبعتها منذ فترة..

- ففيم التكاسل ها هنا..؟

- أضف إلى سلة النتاج من لقاءات كهذه الفائدة الفنية..

- بالإضافة إلى توسيع القاعدة الجماهيرية..

- وبالطبع لفت أنظار قارات ست إلى منتجنا المحلي.. لاعب ونادي ودوري..

- شركة كصلة بإمكانها فتح باب كهذا..

- تجربة أتلتيكو ليست إلا طرقاً للباب.. لذا لابد من تكرارها مرةً بعد أخرى وبمختلف الألوان..

- هيئة الرياضة واتحاد الكرة عليهما دعم مشروع استثماري كهذا، بل والمشاركة فيه بفعالية أيضاً.

نهاية:

للحديث بقية.. يمكن مو أكيد !

*نقلاً عن النادي السعودية