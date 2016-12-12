بارشا.. أتلتيكو.. و...

- ومع صخب مواجهات قطبي جدة العالمية.. اتحاد وأتلتيكو.. أهلي وبارشا.. ثمة استفهام يُعلق علامته على قارعة الطريق..
- ما الذي يمنع من مزيدٍ منها هنا وهناك؟..
- فالفكرة استثمارية تسويقية ترويجية بحتة..!
- فيها استدرار للمال.. وترويج لعلامة النادي.. وتسويق لمنتجاته..
- أرباحها تمتد إلى ما هو أبعد من الأبعاد الرقمية..
- أنديتنا أحوج ما تكون عن التنقيب في كل الاتجاهات..
- اتجاه كهذا ذهبت إليه أندية أوروبا منذ ردح من الزمن..
- أندية الشرق تبعتها منذ فترة..
- ففيم التكاسل ها هنا..؟
- أضف إلى سلة النتاج من لقاءات كهذه الفائدة الفنية..
- بالإضافة إلى توسيع القاعدة الجماهيرية..
- وبالطبع لفت أنظار قارات ست إلى منتجنا المحلي.. لاعب ونادي ودوري..
- شركة كصلة بإمكانها فتح باب كهذا..
- تجربة أتلتيكو ليست إلا طرقاً للباب.. لذا لابد من تكرارها مرةً بعد أخرى وبمختلف الألوان..
- هيئة الرياضة واتحاد الكرة عليهما دعم مشروع استثماري كهذا، بل والمشاركة فيه بفعالية أيضاً.
نهاية:
للحديث بقية.. يمكن مو أكيد !
*نقلاً عن النادي السعودية