الهلال يتصدر.. والاتحاد يطارده.. والفتح يتذيل الترتيب

الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الدوري السعودي تنتهي، ففريق الهلال يتمسك بالصدارة والاتحاد يطارد بعد رباعية أصفر جدة أوصلته للنقطة الثامنة والعشرين وهي أعلى ما جمعه الاتحاد قبل نهاية الدور الأول في تاريخه بدوري المحترفين، الرقم السابق هو سبع وعشرون نقطة حققه مرتين أولاهما في ألفين وثمانية ألفين وتسعة حين توج بالدوري آخر مرة وثانيهما حين حل وصيفا للهلال موسم ألفين وعشرة ألفين وأحد عشر.



مباراة الفتح وضيفه الخليج كانت أكثر المباريات حضورا في البطاقات الحمراء هذا الموسم، ثلاث بطاقات اثنتان منهما كانت من نصيب الضيوف وهي أيضا عودة الفتح إلى دوامة الخسائر بعد الفوز بالجولة الماضية.



الهلال حقق أفضل انتصار في هذا الموسم حيث جاء على حساب ضيفه الوحدة سداسية نظيفة وهي واحدة من ثلاث مباريات انتهت بستة أهداف لطرف واحد هذا الموسم.. وهي المباراة الثانية التي ينجح فيها الهلال بتسجيل ستة أهداف هذا الموسم بعد مباراة الخليج.



الجولة الثانية عشرة شهدت مباراتي ديربي، أولاهما في الدمام جمعت الاتفاق وضيفه القادسية انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما/ الثانية كانت بين الشباب وضيفه النصر وانتهت بالتعادل بهدف لكل طرف.. في كلا المباراتين كان أصحاب الأرض هم المبادرون بالتسجيل قبل أن يتعادلا تعادل القادسية مع الاتفاق جعله يتصدر قائمة أكثر الفرق تعادلا هذا الموسم بست مباريات.



في هذه الجولة احتُسبت خمس ركلات جزاء في هذه الجولة ثلاث منها أيضاً في لقاء الفتح والخليج سجلت اثنتان عن طريق علي لاجامي من الخليج وحمد الجهيم من الفتح وضاعت الثالثة من لاعب الخليج الكسندر لوبيز بنما جاءت ضربتي الجزاء الأخريتين للشباب وسجلها هيبرتي هرنانديز في مرمى النصر والأخيرة أضاعها عمر السومة في لقاء الرائد، رغم ذلك واصل السوري صدارته للهدافين بفارق ثلاثة أهداف عن المصري كهربا لاعب الاتحاد.

