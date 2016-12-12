مواجهة مثيرة بين الأخوين بوغبا في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي، والتي أجريت اليوم الاثنين بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة عائلية مثيرة بين الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وشقيقه فلورنتين مدافع سانت اتيان الفرنسي.

وأوقعت القرعة الفريقين سويا في إحدى المواجهات المثيرة بدور الـ32 للدوري الأوروبي بالموسم الحالي.

ويعتبر مانشستر يونايتد أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب في الموسم الحالي ليكون الأول له في هذه المسابقة التي يحلم بإحراز لقبها ليكمل باقة إنجازاته الأوروبية بعد فوزه سابقا بعدة ألقاب في بطولتي دوري الأبطال وكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس.

يذكر أن صفقة بوغبا كلفت خزينة مانشستر يونايتد قرابة 100 مليون يورو.