هل تثمر شراكة عموري والسومة بالفوز على برشلونة؟

بدا الأهلي السعودي متحفزا لفوز نادر لفريق عربي على برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم عندما يلتقيان وديا في الدوحة غدا الثلاثاء في ظل حماس الهداف عمر السومة للتعاون مع أفضل لاعب في اسيا 2016 عمر عبد الرحمن (عموري).



وقال السومة هداف دوري المحترفين السعودي في الموسم الحالي وفي الموسمين الماضيين إنه قد يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد اذا نجح في هز شباك برشلونة بالعاصمة القطرية.



وأظهر المهاجم السوري ثقة في التألق أمام بطل أوروبا خمس مرات خاصة أنه سيحظى بدعم صانع اللعب المتميز عموري نجم العين الإماراتي الذي وجهت له دعوة للمشاركة في هذه المباراة في صفوف الأهلي.



وتأتي المباراة ثمرة للشراكة بين الأهلي - الذي توج بألقاب دوري المحترفين وكأس الملك في الموسم الماضي إضافة لكأس السوبر السعودية - مع شركة الخطوط الجوية القطرية التي ترعى أيضا برشلونة.



وسبق لبرشلونة أن خاض العديد من المواجهات الودية أمام فرق عربية وكانت تنتهي في الغالب لصالحه بانتصارات ساحقة.



وفاز برشلونة 4-صفر و4-1 على الأهلي المصري في 2007 و2009 في القاهرة ولندن على الترتيب ثم هزم السد القطري 4-صفر في كأس العالم للأندية 2011 وسحق الرجاء البيضاوي المغربي 8-صفر في 2012.



واستدعى برشلونة كامل قوته الضاربة للمباراة الودية رغم أنه سيواجه اسبانيول في قمة محلية يوم الأحد المقبل.



وأقر السومة في تصريحات تلفزيونية بأن المباراة "استعراضية" لكنها فرصة رائعة للظهور بشكل جيد أمام نخبة من أفضل لاعبي العالم.



وعبر السومة عن حماسه للمواجهة عندما قال إن "ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم" وليس غريمه التقليدي برشلونة. وأضاف مازحا أنه سيحتفل على طريقة نجم البرتغال رونالدو بالقفز في الهواء مع فتح ذراعيه.



كما لم يظهر قلقا من فرض رقابة قوية عليه من مدافع الأرجنتين خافيير ماسكيرانو قائلا في مقطع مصور عبر تويتر "لا يوجد لاعب يخاف من لاعب آخر. زمن الخوف ولى."



وحظي عموري باستقبال حافل عند وصوله لمعسكر الأهلي في الدوحة وكان السومة الأكثر سعادة بدعوته للمباراة لحاجته لصانع لعب في مثل براعته.



وأضاف السومة "عموري لاعب كبير وهو الأفضل في اسيا وهذا انجاز يفتخر به العرب وأي مهاجم يتمنى أن يلعب عموري خلفه ونأمل في التعاون سويا لاسعاد الجماهير."



ووافق العين الإماراتي وصيف بطل اسيا على مشاركة عموري مع الأهلي في هذا اللقاء بصدر رحب.



وقال زلاتكو داليتش مدرب العين للصحفيين "أنا سعيد لاستدعاء عموري لهذه المباراة الودية التاريخية وأتمنى أن يخرج بالمكاسب المرجوة خاصة أنه سيلعب أمام ألمع نجوم الكرة في أوروبا والعالم."



وأضاف المدرب الكرواتي "يحظى عموري بمحبين في المنطقة العربية وفي اسيا بشكل عام وأتمنى أن يعود بجاهزية تامة قبل مواجهة الشارقة (في الدوري الإماراتي يوم السبت المقبل)."