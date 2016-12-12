هيريرا لـ"العربية": سكولز يحرجني.. ولن أخذل مورينيو

يرى الإسباني أندير هيريرا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، أن المقارنة بينه وبين النجم المعتزل بول سكولز يحرجه ويسعده نظرا لما قدم النجم من إسهامات كبيرة للشياطين الحمر، فيما أكد أن هدف الفريق تحت إمرة مورينيو تحقيق الألقاب والمنافسة على بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال هيريرا في مقابلة خاصة لـ"قناة العربية" حول مستوى فريقه الموسم الماضي: "في نهاية الموسم الماضي كان أداء فريقنا جيدا الى حد ما لأننا فزنا بكأس رابطة الأندية الأنجليزية وهي منافسة مهمة جدا في انجلتزا، كما أنها أقدم منافسة من نوعها في العالم. لقد انهينا الموسم في وضع جيد عموما لكنني أكرر دائما قولي بأن مانشتر يونايتد يجب عليه أن يتنافس دائما لنيل الالقاب. لقد خرجنا من منافسة دوري الأبطال في وقت مبكر ولم ننافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأننا كنا نحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري. إن إحراز الكأس كان إنجازا جيدا يهم النادي. لكن توقعاتنا هذا الموسم اكبر فنحن نريد ان نفوز بكل كأس ولقب نتنافس عليه لأننا نمثل أحد أفضل الأندية في العالم".



وعن تواجد مورينيو وغوارديولا في قطب مدينة مانشستر: "أتوقع من مانشستر أن تكون عاصمة كرة القدم الأوروبية وهو امر يفيدنا جميعا. لدينا مدرب له سجل حافل بالانتصارات ونريد ان ننافس للفوز بالدوري الممتاز. وفي اليوم الاول بعد وصوله الى مانشستر قال المدرب انه جاء من أجل الفوز بالكؤوس ونيل الالقاب وهذا أمر مهم بالنسبة لنا. اما بالنسبة للنادي الثاني في المدينة مانشتر سيتي فله مدرب حقق انتصارات كثيرة ايضا هو بيب غوارديولا. أعتقد أن المنافسة بين المدربين ستكون ممتعة جدا وسنستفيد جميعا منها. ستكون جميع الأنظار متجهة الى مانشستر مدينة كرة القدم الكبيرة".

وحول مشواره الرياضي الذي بدأ في أكاديمية سراكوزا الإسبانية وانتهى به إلى أعرق أندية العالم: "وصلت الآن الى القمة في مشواري في كرة القدم وانا سعيد جدا بذلك. لكنني لا أنسى من أين جئت. جئت من نادي سراكوزا الذي سوف اسانده دائما. صحيح القفزة كانت سريعة كما قلتِ. لكن بشكل عام يجب أن يكون مشوارنا الرياضي سريعا لانه قصير قد لا يتجاوز ثلاثة عشر او اربعة عشر عاما. قبل قدومي الى مانشستر امضيت 11 عاما في نادي سراكوزا حيث التحقت باكاديمية سراكوزا عندما كنت في العاشرة من العمر. وعندما بلغت 21 او 22 عاما انتقلت الى فريق اتليتيكو بيلباو حيث مكثت 3 سنوات في هذا النادي الرائع الذي مكنني من تحسين طريقة لعبي. ثم جاء نادي مانشستر يونايتد ليتعاقد معي. حدث ذلك في يوم هو من افضل ايام حياتي".

وأضاف: "وانا حاليا اعيش حلما لاني العب في اكبر فريق انجليزي واحد اهم الاندية في العالم وقد فزت مع الفريق بكأس رابطة الاندية الانجليزية وكأس الدرع الخيرية. لكنني لا أريد أن اتوقف عند هذا الإنجاز بل ارغب في احراز المزيد من الألقاب والدفاع عن هذا النادي واللعب اكثر فاكثر كلما اتيحت لي الفرصة ذلك، وأن العب -كما قلت سابقا- من اجل احد افضل المدربين في العالم".

وحول تشبيهه بالنجم الدولي المعتزل بول سكولز، أجاب صاحب القميص (21): "عندما أسمع هذا الكلام أشعر بنوع من الاحراج لأن بول سكولز أسطورة بالنسبة لهذا النادي ولكرة القدم في انجلترا وفي العالم عموما. اما انا فلا أزال بحاجة لتطوير أدائي كثيرا. اعتقد انني لم اصل بعد الى المستوى الذي بلغه بول سكولز وامل ان اصل الى مستواه يوما ما. يجب ان اتحسن وان اكون متواضعا لانني لم احقق ما حققه هو من انجازات. اشعر بسعادة كبيرة عندما يقارنونني بسكولز ، لكن يجب الا اصاب بالغرور واقول ان بول سكولز كان اسطورة اما انا فاحتاج الى تحسين ادائي كثيرا".



وعن الحياة في مانشستر، قال هيريرا: "بالتأكيد. لكن يجب ان يكون الانسان واقعيا فالطقس ليس افضل ما يكون ويمكن ان يكون افضل مما هو عليه. اعتقد اننا نعيش في مدينة جميلة تمنحنا الكثير من الاشياء التي نستطيع ان نقوم بها وفي المدينة الكثير من الشباب والاماكن الجميلة. المواطنون الانجليز منفتحون جدا على مساعدتي ومساعدة الاجانب، فنحن هنا لا نشعر اننا غرباء عن وطننا, فالجميع متعاون, لذلك انا سعيد جدا بوجودي هنا واتمنى ان ابقى لفترة طويلة من الزمن, فانا لست انوي الرحيل احب هذه المدينة رغم طفقسها الذي تكلمت عنه. لا نستطيع تغيير الطقس بالتالي يجب ان نتأقلم معه".

