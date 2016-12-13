في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا أشعر بأن إشبيلية يخبئ شيئاً ما، هذا الفريق أتوقع أنه سيذهب بعيداً وسيكون حصان البطولة الأسود، فهو يستعد الآن لمقابلة ليستر سيتي الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من هذه البطولة، وأتوقع أن الفريق الإسباني نسبة فوزه على الفريق الإنجليزي أفضل بكثير، واحذروا إشبيلية، فهو يجيد اللعب في الأدوار الإقصائية ولن يكون صيداً سهلاً أبداً.

أما برشلونة، فقد وقع مع النادي الباريسي الذي يعاني كثيراً هذا الموسم ولم يعد باريس سان جيرمان الذي نعهده يصول ويجول في الدوري الفرنسي، ويتصدر بأريحية من دون أن ينافسه، ولكن في هذا الموسم يعاني بعض الشيء، وهو الآن في المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن المتصدر نيس، ولا أعتقد أن برشلونة سيواجه أي مشكلة في مواجهته، إلا إذا قرر باريس أن يعود أقوى مما كان.

أما ريال مدريد، فإنه على موعد مع فريق نابولي الإيطالي في مواجهة ضبابية لا تعرف فيها ما يمكن أن يفعله نابولي المتقلب، نابولي الذي قد يقدم لك مباراة للتاريخ أو قد يقدم عرضاً أقل من عادي على الرغم من روعة هذا الفريق والاسم الذي يحمله، أما ريال مدريد فهو حتى الآن شهيته مفتوحة لتقديم موسم جميل وهو لا يقل عن نابولي في التقلبات، ولكن حتى الآن لم نشاهد اللاعبين يقررون أن يخرجوا عن مزاج التألق.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية