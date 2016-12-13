مصائب أتلتيكو لا تتوقف.. كتف أوبلاك مخلوع

أكد أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن حارس مرماه السلوفيني الدولي يان أوبلاك أصيب بخلع في الكتف الأيسر خلال الهزيمة 3-صفر أمام فياريال يوم الاثنين.

وقال النادي في بيان اليوم الثلاثاء "نقل اللاعب السلوفيني إلى مركز طبي حيث تم إعادة كتفه لوضعه".

وأصيب أوبلاك وهو يحاول منع جوناثان دوس سانتوس من تسجيل الهدف الثاني لفياريال وخرج في الدقيقة 40 ليحل محله ميجل انخيل مويا.

وسيخضع الحارس البالغ عمره 23 عاما لمزيد من الفحوص لتأكيد مدة غيابه.

وشارك أوبلاك في 15 مباراة مع أتلتيكو في الدوري هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه سبع مرات.

ويتأخر أتلتيكو صاحب المركز السادس - الذي فاز مرتين فقط في آخر سبع مباريات بالدوري - عن ريال مدريد المتصدر بفارق 12 نقطة ويستضيف لاس بالماس يوم السبت.