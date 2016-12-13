الفتح ينوي إقصاء مدربه الجبال.. والرئيس ينفي

نفى أحمد الراشد، رئيس نادي الفتح السعودي، رغبة مجلس الإدارة في إبعاد التونسي فتحي الجبال من منصبه كمدرب للفريق الأول، وذلك في أعقاب الخسارة دورياً أمام الخليج 2-4، السبت الفائت، مع استمرار تذيل الفريق الجدول الترتيب.

ولكن "العربية.نت" حصلت على معلومة مؤكدة تشير إلى اتصال تلقاه المدرب المصري عادل عبد الرحمن، لمعرفة رغبته الشخصية في حال توفر فرصة تدريب الفريق الأحسائي الفترة المقبلة، ابتداء من الدور الثاني من مسابقة دوري "جميل"، ولكن عادل اعتذر مشيراً إلى اتفاقه مع إدارة الوحدة.

من جانبه رفض أحمد الراشد فكرة تغيير الجهاز الفني الحالي، وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "نحن في مجلس الإدارة لم نطرح فكرة تغيير فتحي الجبال، كل ما يقال غير صحيح إطلاقا ولا توجد مع المدرب أية مشاكل نهائياً".

وأضاف الراشد رجل الأعمال الذي يرأس الفتح منذ يوليو 2015: "المدرب فتحي مستمر معنا وهو الأقدر والأكثر كفاءة على تولي دفة الفريق، وهو مستمر معنا حتى نهاية الموسم بإذن الله".

وكانت إدارة الفتح قد أقالت بداية المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو بعد مرور 4 جولات دورية فقط، فيما قامت بعد ذلك بتعيين فتحي الجبال الذي يحظى بشعبية كبيرة بين اللاعبين والمشجعين، إثر تحقيقه بطولة دوري 2013 بجانب كأس السوبر 2014.

وحتى الآن تبدو مسيرة الجبال (53 عاما) مع الفتح مليئة بالتحديات، حيث قاد الفريق في 8 مباريات، فاز في مباراة، وتعادل 4 مرات مقابل 3 هزائم.