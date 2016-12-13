النصر يقهر ريال مدريد والاتحاد يوقف رونالدو

يترقب أنصار كرة القدم في السعودية المواجهة الودية التي ستجمع أهلي جدة ببطل الدوري الإسباني برشلونة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحظى الأندية الإسبانية بشهرة واسعة، كونها تمثل نخبة بيوت كرة القدم في العالم.

وباتت هذه الأندية هدفاً لمنظمي المباريات الذين يستميلون الشركات التجارية لرعاية هذه المناسبات اعتماداً على شعبية كرة القدم الإسبانية.

في الشارع العربي، تحظى الأندية القادمة من شبه جزيرة إيبيريا باهتمام لافت، ما قاد أندية عربية للعب مع برشلونة وريال مدريد في أكثر من مناسبة.

خاضت الأندية الإسبانية مباريات رسمية وودية ضد نظيرتها العربية، وكان نصيب الأندية السعودية أربع مباريات جماهيرية ضد ريال مدريد وفالنسيا.

في العام ألفين، خاض النصر مباراة ضد ريال مدريد برسم منافسات كأس العالم للأندية، وتمكن الفريق الإسباني من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في العام ألفين وخمسة تمكن الهلال من الفوز على فالنسيا بهدفين لهدف، في مباراة كرنفالية أقيمت تكريماً للاعب الوسط الشهير يوسف الثنيان.

وشهد ملعب الملك فهد في الرياض خلال العام ألفين وثمانية فوز النصر على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، وسط حضور نحو ستين ألف متفرج توافدوا لتحية هداف المنتخب السعودي ماجد عبد الله في حفلة اعتزاله.

في صيف العام ألفين وتسعة، حقق اتحاد جدة نتيجة جيدة بتعادله أمام ريال مدريد بهدف لمثله أمام نحو أربعين ألف متفرج في ملعب سانتياغو برنابيو.. وفي هذه المباراة دافع البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ألوان ريال مدريد للمرة الأولى.

أهلي جدة سيواجه برشلونة للمرة الأولى، ضمن سلسلة مباريات الأندية السعودية والإسبانية ضمن لقاء يعد بالكثير لنحو عشرين ألف مشجع سيحضرون لمشاهدة ميسي ونيمار وسواريز.