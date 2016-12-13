الأهلي وبرشلونة.. مباراة ودية حصيلتها 8 أهداف

استغل الأهلي السعودي خروج الثلاثي، ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، ليسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني خلال خسارته 5-3 أمام برشلونة الإسباني في مباراة ودية أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين.

بدأ برشلونة المباراة بقوته الضاربة خاصة ثلاثي الهجوم القوي، وسجل كل منهم هدفا في أول نصف ساعة تقريبا قبل استبدالهم، لإراحتهم من أجل المواجهة المهمة ضد الغريم إسبانيول يوم الأحد المقبل في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وتأتي المباراة ثمرة للشراكة بين الأهلي - الذي توج بألقاب دوري المحترفين وكأس الملك في الموسم الماضي، إضافة لكأس السوبر السعودية - مع شركة الخطوط الجوية القطرية التي ترعى أيضا برشلونة بطل أوروبا خمس مرات.

وأظهر الضيف الإسباني جدية منذ البداية، حيث سدد نيمار كرة ارتدت من القائم بعد أربع دقائق، مستغلاً تمريرة من ميسي.

ومرر ميسي كرة عرضية متقنة لمسها سواريز برأسه ليضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة الثامنة.

وبعد دقيقتين فقط ضاعف ميسي التقدم بتسديدة أرضية قوية وبطريقة مشابهة أضاف نيمار الهدف الثالث في الدقيقة 17 في ظل الأخطاء الفادحة لدفاع الأهلي.

وبالكاد وصل الأهلي إلى مرمى برشلونة في الشوط الأول وافتقر عمر السومة هداف الدوري السعودي للدقة في تسديداته.

وكانت أخطر فرصة للأهلي عبر تيسير الجاسم الذي انتزع الكرة من جيرار بيكي وسددها من فوق ياسبر سيليسن لكن الحارس الهولندي أبعد الكرة.

وزاد النشاط الهجومي للأهلي في آخر ربع ساعة بالشوط الأول مع نزول صانع اللعب الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) نجم العين وأفضل لاعب في آسيا 2016 والذي دعاه النادي السعودي لخوض هذه المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني حصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها عموري بشكل رائع ليسجل الهدف الأول في شباك الحارس البديل جوردي ماسيب.

وباستمرار أخطاء دفاع الأهلي أضاف باكو الكاسير ورافينيا الهدفين الرابع والخامس للضيوف في الدقيقتين 55 و58.

لكن البديل مهند عسيري أسعد جماهير الأهلي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 60 و66 بتسديدة في الزاوية القريبة لمرمى ماسيب ثم بمتابعة رائعة لتمريرة علي عواجي.