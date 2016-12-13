تياغو لـ"العربية": رونالدينيو أصعب لاعب واجهته

أكد تياغو مينديز، لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني، أحقية البرتغال باللقب القاري في يورو فرنسا الأخير، مشيرا إلى أن المدرب فرناندو ونجمه كريستيانو نجحا بتحقيق الإنجاز الجماعي، فيما قال أن لامبارد ورونالدو وديكو من بين أصعب اللاعبين الذين واجههم لا سيما البرازيلي الماهر رونالدينيو.

وقال تياغو في مقابلة خاصة لـ"العربية."، تحدث فيها عن الموسم الماضي قائلاً: "كان موسماً جيداً على الرغم من خسارتنا في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. كانت مباراة مؤلمة بالنسبة لنا. وعلى الرغم من فوزنا على بايرن ميونيخ وبرشلونة للوصول إلى النهائي, وهذا امر بحد ذاته ليس بالسله, ان تفوز على بطل الدوري في المانيا وبطل الدوري هنا لتعبر الى المباراة النهائية, انه انجاز كبير, ولكن الخسارة في النهائي كانة صدمة كبيرة لنا وهذا الموسم سنحاول من جديد الفوز بالدوري الإسباني ودوري الأبطال".

وحول إسهامات مدربه الأرجنتيني سيميوني الذي جعل أتليتكو شرسا وقويا: "أعتقد بأن عقلية سيميوني منذ مجيئه إلى النادي كانت عاملاً مهماً للجميع هنا. حالياً لدينا هدف واحد في النادي وهو الفوز. وتشكيلة لاعبينا وكادرنا الفني بمثابة العائلة ونخوض كل مباراة وكأنها آخر مباراة في حياتنا. وهكذا ما يقول المدرب سيميوني دائما في كافة المقابلات والتصريحات, وقبل المباريات وفي التدريبات, هذا هو التوازن الذي يخلقه فينا قبل الدخول الى الملعب, لو مهما كانت المباراة هامة او صعبة, وهذه العقلية هي التي ساعدتنا على تحقيق الألقاب وأتمنى أن تدوم لسنوات طويلة قادمة".



وعن إمكانية النادي الاحتفاظ والاستمرارية في النجاح": "بأن النادي بدأ ينمو ومن المهم أن لا نبيع لاعبينا الكبار، فسيكون من السهل جداً بيع غريزمان وأوبلاك وكوكي وسول لكن سيكون من الجيد جداً لو بقوا في النادي. عانينا كثيرا من قبل من هذه الامور, ولكن اعتقد ان الوضع في النادي اصبح افضل, ,ها قد مر موسم الانتقال الصيفي ولم نخسر احدا, انه امر جيد ويجعلنا نشعر ان الاداء سيستمر والمحاولة ستبقى على المستوى نفسه, النادي الآن في وضع مادي أقوى ولذلك بإمكاننا المحافظة على هؤلاء اللاعبين".



وحول قدرته على الاستمرار مع الأتليتي، أجاب مينديز: "عمري الآن ست وثلاثون سنة وأشعر بشكل جيد جداً حالياً لكنني لا أعرف كيف سأنهي هذا الموسم. اليوم أشعر أنه بإمكاني أن أستمر لعدة سنوات في لعب كرة القدم. انا لا اؤمن ان العمر هو ما يحدد قدراتك, بل قدرتك هي ما تحدد عمرك, طالما انتي تعيشين حياة صحية, وتتغذين جيدا وتمارسين الرياضة باستمرار, وتتبعين نمط حياة صحي بعيدا عن كل المعكرات, فان جسمك وبنتيك وقدرتك الجسدية تدوم اكثير بكثير وهذا ما انا احاول ان اقوم به دائما, وفي كل الاحوال انا ساقيم نفسي في نهاية الموسم وإذا لم أكن بنفس مستواي المعهود فربما أقرر الاعتزال في نهاية الموسم".



وحول اللقب الكبير الذي حققته البرتغال في يورو 2016: "لم يكن من السهل متابعة المباراة من خارج الملعب بسبب إًابتي في تلك الفترة، لكنني مع ذلك ساندت الفريق وكنت سعيداً جداً لفوز البرتغال بالبطولة. أعتقد بأن فيرناندو سانتوس استحق الفوزفقد تمكن من بناء عائلة من المنتخب الوطني ومنذ توليه مهام التدريب كان يرغب بالفوز ببطولة أمم أوروبا في فرنسا, لم يكن الامر سهلا عليه ولا على اللاعبين, ومنذ بدات البترغال في البطولة لم تكن من ضمن المرشحين, ولكن عندما يكون لديك قائد فذ ومدرب يعرف كيف يقود الدفة, ويرسو بالسفينة الى بر الامان فهذا بحد ذاته انجاز كبير, يستحق هذا اللقب وهو انسان متواضع . رؤيته وهو يحتفل بالفوز أسعدتني كثيراً".



وعن مواطنه كريستيانو رونالدو: "هو ظاهرة كما يعرف الجميع. أنا أعاني منه هنا في أتلتيكو وأستمتع باللعب معه في المنتخب الوطني. إنه لاعب ذو عقلية قوية وهداف عظيم وهو قائد المنتخب وهو رمز البرتغال. ورايتي كيف كان يتعامل مع زملائه في المباراة النهائي لامم اروربا, لقد كان قائدا بكل معنى الكلمة, حتى بعد اصابته وخروجه, لم يتمكن من الجلوس ككافة اللاعبين, لقد راينا العنفوان في عينيه, والرغبة والحماس كان يدرب في جسمه وكانه يلعب داخل المستطيل, انه لاعب رائع, في أتلتيكو علي أن أنافسه لأنه يلعب مع أند خصومنا ولا أتمنى له أي خير هنا –قالها ضاحكا".



وحول أصعب لاعب واجهه في مسيرته، أجاب تياغو: "بلا شك بأن رونالدو من بينهم، حتى جيرارد ولامبارد وديكو ورونالدينيو، رونالدينيو الاصعب على ما اعتقد, ان لديه فنيات رائعة واسلوب لا يخفى على احد, انه افضل لاعب على ما اعتقد, البقية صعبون جدا, جيرارد ولامبارد كانا رمز الكرة الانكليزي’ ورمز الدوري الانكليزي, لاعبان لديهما من الخبرة والدقة ما يكفي كي تصعب مواجهتهما, ولاعبون مثل هؤلاء هم من يخلق هذا الحماس في الدوري الانكليزي والندية والصعوبة في الملعب. لقد لعبت أمام العديد من اللاعبين الكبار ومن الصعب اختيار واحد منهم فقط".

