ديلي آلي: سنعود إلى السباق بقوة

قال لاعب الوسط ديلي آلي إن توتنهام هوتسبير سيكون ضمن الفرق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم رغم مشاكله في الفترة الأخيرة.

وفشل توتنهام في مواصلة بدايته القوية للموسم وفاز ثلاث مرات فقط في آخر 13 مباراة ليودع دوري أبطال أوروبا، ويتراجع للمركز الخامس في الترتيب بفارق عشر نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

وأبلغ آلي سكاي سبورتس "نحن كفريق نملك ثقة في أنفسنا. أعتقد أننا بحاجة لبعض الثبات في المستوى. ما زلنا نعمل على ذلك وما زلنا نعمل معا كفريق. لكننا نمتلك فريقا رائعا ونحن سعداء بالابتعاد عن الأضواء ومواصلة حصد النقاط."

وأضاف "ليس من الجيد أن نكون جيدين في أجزاء من المباريات أو في مباراة واحدة وليس في التالية. عندما نستعيد إيقاعنا سنصبح فريقا رائعا مرة أخرى."

ويستضيف توتنهام - الذي خسر 1-صفر أمام مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد - هال سيتي صاحب المركز 19 غدا الأربعاء.