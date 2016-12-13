سييرا يريد أحمد الزين.. واللاعب يرحب بالاتحاد

رحّب أحمد الزين، لاعب وسط نادي التعاون السعودي، بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة، شريطة وصول عرض مناسب توافق عليه إدارة النادي، فيما أكد اللاعب أن تركيزه الحالي منصب مع التعاونيين من أجل الوصول إلى صفوف المنتخب السعودي.

وعلمت "العربية.نت" من مصدر اتحادي مسؤول أن مدرب الفريق كارلوس سييرا منح الضوء الأخضر للتعاقد مع الزين (25 عاماً) لتعزيز وسط الفريق، ضمن خطة يعمل عليها المدير الفني التشيلي قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية.

من جانبه قال أحمد الزين في تصريحات "العربية.نت": "أنا أتشرف بارتداء قميص الاتحاد وهو فريق كبير وسبق أن لعبت في صفوفه، لقد سمعت عن رغبة الاتحاديين عبر أصدقاء ومقربين وعن طريق وسائل الإعلام، ولكنني لم يخاطبني أحد بصفة رسمية حول هذا الموضوع، بالطبع أحترم إدارة التعاون وعقدي معهم يمتد حتى نهاية الموسم المقبل".

وأضاف صاحب القميص (49): "تركيزي حالياً منصب على التعاون وأشعر بالراحة هنا وأرغب بتمثيل المنتخب السعودي، أما عملية انتقالي أو بقائي لا يوجد بها أية ضغوطات، حيث إن الإدارة التعاونية مخولة بقبول أي عرض أو رفضه مثلما حدث مع عرض النادي الأهلي".

من جانبه علق فيصل أبا الخيل، نائب رئيس نادي التعاون، على مفاوضات الاتحاديين ورغبتهم بالتعاقد مع الزين: "لم يخاطبنا أحد بخصوص أحمد، اللاعب مستمر معنا وهو أحد الخيارات الفنية ومن الصعب أن نفرط فيه حاليا". وزاد المسؤول القصيمي: "ولكن إذا وصلنا عرض رسمي سوف ندرسه دراسة جيدة ولكل حادث حديث".

وبدأ أحمد الزين مسيرته الكروية في نادي الاتحاد حتى وصل إلى الفريق الأولمبي، ومن ثم انتقل إلى فريق أبها (درجة ثانية)، قبل أن تتعاقد معه إدارة التعاون في صيف 2015 وبعقد يمتد لـ3 أعوام.