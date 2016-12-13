كوتينيو: أرغب اللحاق بموقعة السيتي

يضع فيليبي كوتينيو لاعب وسط ليفربول نصب عينيه العودة ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 31 ديسمبر كانون الأول بعد إصابة في الكاحل.

ويغيب اللاعب البرازيلي البالغ عمره 24 عاما - الذي كان من المتوقع في البداية أن يغيب لفترة بين خمسة وستة أسابيع - منذ إصابته خلال الفوز 2-صفر على سندرلاند باستاد أنفيلد الشهر الماضي.

وأبلغ كوتينيو موقع ليفربول على الانترنت "لا يزال هذا أملي.. العودة في هذه المباراة (ضد مانشستر سيتي)."

وفقد ليفربول نقاطا في آخر مباراتين فخسر في بورنموث وتعادل بملعبه مع وست هام يونايتد يوم الأحد ليبتعد بفارق ست نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وأضاف كوتينيو "عملية إعادة التأهيل تسير بشكل جيد. أستطيع السير الآن بدون العكازات وأعمل بشكل جيد مع الفريق الطبي. لذا أنا سعيد بالطريقة التي أتعافى بها."

وتابع "بعد المباراة مباشرة عندما شاهدت صور الإصابة شعرت بالخوف. لكن بعد الفحوص.. الإصابة سيئة بالطبع لكن ليست بالسوء المتوقع."

ويحل ليفربول صاحب المركز الثالث ضيفاً على ميدلسبره غدا الأربعاء.