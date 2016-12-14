أحترم جحيم "سان باولو"...

لقمة سائغة ! لا بل أحجار كريمة، هكذا توقع لويس إنريكي أن تكون قرعة دوري الأبطال الخاصة بـ ريال مدريد، لم يتحدث بذلك علنا ولكنه لمح إليه، الآن انتهت القرعة ومدريد سيلتقي نابولي...

إنه ثاني أقوى احتمال ممكن لـ الريال بعد اليوفي، لا تسألوني عن أرسنال لأنه يلعب كرة رائعة ومختلفة، ولكنني أتحدث عن الظروف الصعبة، مواجهة الطليان تثير قلقي، وأكثر ما يثير القلق هو أن الذهاب سيلعب في "سانتياغو بيرنابيو"، أما الإياب فسيكون على جحيم "سان باولو"، الجماهير هناك تضغط بكل ما أتت من قوة وخاصة أمام الفرق الكبيرة، صحيح أن رحيل هيغواين سيخدم "الملكي" من الناحية الكروية، فـ "البيبيتا" مهاجم قناص ويعرف جيدا أسرار فريقنا، ولكن لا يمكن أن نتساهل معهم، هناك إنسينيي وهامسيك وآخرون، هذا الفريق لديه عصابة حقيقية وهم جائعون حقا، يريدون تحقيق الإنجازات وليس لديهم ما يخسرونه، لن أنسى أبدا لقاء 1-1، هوغو سانشيز يقدم عرضية جميلة وبوتراغينيو يمضي على الهدف، سيبقى ذلك في مخيلة كل مدريديستا، مارادونا وكاريكا كانا باهتين، عموما، الأمور ستكون مختلفة هذه المرة ويجب أن نتواضع ونحترم هذا الملعب كثيرا، من شأن الإياب أن يكون حربا حقيقية ولذلك يجب الفوز بنتيجة مريحة في "بيرنابيو" أولا.

*نقلاً عن الهداف الجزائرية