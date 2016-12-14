مدرب ولاعبون بلا رواتب

هل يعقل أن يبقى لاعبون محترفون ستة أشهر ومدرب ثمانية أشهر دون أن يتسلموا رواتبهم؟!

ماذا نتوقع أن يقدموا في الملعب؟ّ كيف يعيشون لينجزوا، وكيف يتعايشون في المجتمع ولا سيما إذا كان لديهم من يعولون، وفي الأصل هم غير قادرين على إعالة أنفسهم؟!

تخيل نفسك أياً كان مستواك يوماً دون مال لأي سبب، وأنت أو من تعول بحاجة لعلاج أو مصروف يومي؟!

لاعبو فريق الوحدة السعودي باعتراف المدرب المقال أو «المستقيل» الجزائري خير الدين مضوي أكد هذه المعلومة في حديثه لبرنامج «أكشن يا دوري»، وأنه لم يتسلم رواتبه ثمانية أشهر وكذلك المكافآت، بينما اللاعبون ستة أشهر. وأوضح أنه بدأ يشعر بأن اللاعبين لا يستجيبون لتعليماته رغم قربه منهم، فاستقال بعد مباراة الفيصلي لتفادي مزيد من الخسائر لعل بديله ينعش الفريق، لكن رئيس النادي هشام مرسي رفض، وبعد سداسية الهلال أصبح الحل الأول ابتعاده بالتراضي لمصلحة الفريق.

والأكيد أنه كمدرب عربي ضحى بأشياء كثيرة، مبيناً أنه حاول مع رئيس النادي مواجهة التحديات لكن المصاعب تفاقمت ودخل الوحدة دوامة الهبوط في المركز الحادي عشر بفارق نقطة عن الثاني عشر والثالث عشر قبل انتهاء الدور الأول بجولة.

أغلب الأندية السعودية يعاني لاعبوها تأخر الرواتب، تحل «جزئياً» عند حلول فترتي التسجيل بشروط لجنة الاحتراف، ولذا يتذبذب المستوى وتتأرجح الانضباطية ويتموج الحزم، وتضيع علوم المدربين.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية