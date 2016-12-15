أصبحت الأمور واضحة بالنسبة للأندية المشاركة في دوري آسيا للأندية الأبطال نسخة 2017، فالقرعة أفصحت عن كل شيء وعلى أندية العين والجزيرة والأهلي والوحدة أن تستعد لملحمة قارية جديدة عسى أن يُكتب لأحدها النجاح.

أكدت لنا المشاركات السابقة أن أنديتنا تعاني ضغوط البرمجة أو عدم توافر بيئة مناسبة للفريق الذي يبلغ مراحل متقدمة من البطولة، وأصبحت هذه الشكاوى تتكرر في كل نسخة، أي أن الفرق لم تجد الحل المناسب.

حتى لا يتكرر المشهد وتتكرر الشكوى نفسها، نأمل أن تُدرس برمجة المسابقات المحلية وبرامج المنتخب الوطني ومن ثم التدقيق في أي تقاطع محتمل يمكن أن يؤثر في مسيرة الأبيض أو في مشاركة الأندية، لأن إعادة إنتاج المشكلات نفسها من دون حل يعني وجود خلل واضح في التنسيق.

إن اكتشاف المؤثرات السلبية مبكراً يساعدنا على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، لذا ليس من الملائم الانتباه إلى تقاطعات البرمجة في اللحظات الأخيرة.

بلا شك أن اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين يدعمان أنديتنا بقوة في المنافسات الخارجية، لكن هذا الدعم ربما يذهب أدراج الرياح إذا تأخر وجاء في موعد لا يلبي حاجة الأندية.

نأمل ألا تكون هناك أي أزمة تقاطعات، لكن الاحتياط واجب.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية