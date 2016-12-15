الهلال والنصر.. نار نار

أجد النصر في وضع لا يحسد عليه وهو يقابل الهلال.. فالهلال منطلق مثل قطار الرصاصة.. خمس مباريات متتالية دهس كل من قابله.. سرعة الهلال من كوكب آخر.. من الصعب مجاراة وسط الهلال.. ليس هناك سيناريو واحد في مخيلتي يخدم النصر.. عدا أن يكون النصر في أفضل حالاته ويقاتل بشراسة من أجل النقاط الثلاث.. حتى التعادل أجده بعيد المنال على النصر.

رغم توقعي لفوز الهلال إلا أن الديربي لا يعرف المقاييس ولا التوقعات.. لا يعرف التفوق قبل اللقاء.. الديربي اختبار للقوة النفسية للفريق من يملكها سينتصر ويملأ الدنيا فرحاً وصراخاً إلى أن يحين لقاء نصف النهائي في كأس ولي العهد.

الهلال لا يخسر إلا إذا وثق بزيادة من الفوز.. فالتفوق المطلق للهلال ليس شيئاً جيداً في مباراة تنافسية مثل مباراة النصر. مباراة الوحدة التي كسبها الهلال بالستة رغم أنها رائعة إلا أنها لم تكن اختباراً يعكس مشاكل الهلال ومواطن خلله.. عكس النصر الذي خاض مباراة صعبة جداً أمام الشباب أعطت المدرب صورة واضحة عن مشاكله.

ما يجعل هذه المباراة أكثر إثارة وحماساً أن فوز الهلال يمنحه لقب بطل الشتاء.. وهو كما نعلم دافع معنوي كبير للفوز باللقب.. وهذا سيجعل النصر أكثر حرصاً على المباراة، فالفوز على الهلال يسقطه من صدارة الدوري ويمنحها للاتحاد.

ستكون مباراة العابد وإدواردو والفرج.. هذا الثلاثي سر انتصارات الهلال.. في النصر لا يوجد لاعب في أفضل حالاته.. حتى السهلاوي نجم الديربيات الدائم ليس على ما يرام.. كان في الاحتياط في مباراة الشباب وشارك دون فاعلية تذكر.. الفريدي والراهب قد يكونا سلاح النصر في قمة المربعانية.

تبقى اختيارات المدربين حاسمة.. فالهلال ثابت في التشكيلة وطريقة اللعب منذ مباراة الأهلي.. وهذا يجعل اللاعبين أكثر انسجاماً ومعرفة بأدوارهم في الملعب ولكنه أيضاً جعل الفريق مكشوفاً للخصم مما يسهل قراءته.. عكس زوران الذي يعدل ويبدل في فريقه بشكل مستمر.. وهذا يعطيه ميزة مفاجأة الهلال بطريقة جديدة لم يلعب بها من قبل.

تبقى مباريات الهلال والنصر نارية متفجرة ولكنها ممتعة كأنها رائحة النار والحطب في عز الشتاء.. مثيرة ومشرفة تعطي للكرة السعودية نكهتها.. اللهم ادم التنافس الهلالي النصراوي لنستمتع أكثر وننتظر الديربي بشوق ولهفة.

*نقلاً عن الرياضية السعودية