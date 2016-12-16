ديربي زوران ودياز

من النوادر في ديربي الهلال والنصر أن يكون التركيز على مدربي الفريقين كعامل رئيس في الفوز، ولكن ديربي اليوم والنصر يستضيف الهلال في ختام الدور الأول من دوري جميل مرتبط بعمل الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر، والأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال.

تعودنا في أغلب لقاءاتهما على أن يكون العامل النفسي أكثر قدرة على تسيير اللقاء، ربما بتصريحات وتحديات صاخبة، وأحياناً بتباين الاستعداد والفوارق العناصرية، أو الظروف قبل اللقاء وترجيح الأقل حظوظاً لقلب التوقعات.

وعلى الرغم من قدوم الأرجنتيني دياز في الجولة السابعة وتلقيه خسارة أمام الاتحاد، فإن التصاعد الفني والتجانس التكتيكي منحاه ثقة كبيرة لدى أنصاره وأقلق المنافسين بانتصارات كبيرة، ونجح في أهم عوامل التفوق بالتشكيلة الرئيسة والتغييرات الهجومية أثناء المباريات، وأعاد اكتشاف لاعبين كانوا في عداد التائهين، قبل أهم اختبار له اليوم.

في المقابل، يعتبر زوران أحد أفضل مدربي هذا الموسم، وكسب ثقة أعضاء شرف النصر في أول منعطف اهتزازي، وجددت الثقة فيه في منعطفات حساسة، أبرزها مشكلته مع القائد حسين عبدالغني الذي أصبح خارج القائمة حتى إشعار آخر. والجماهير النصراوية تعول عليه كثيراً، رغم احتفاظه بمحمد السهلاوي أحد أهم المهاجمين السعوديين احتياطياً، وقد يزج به اليوم أساسياً لعلاقته المميزة مع شباك الهلال.

المباراة تهم الفريقين كثيراً، فالهلال يتصدر بفارق نقطتين عن الاتحاد، والنصر ثالثاً بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية