الأخضر الشاب يعسكر في جدة وينازل موريتانيا

سيواجه الأخضر الشاب نظيره الموريتاني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن معسكر يبدأ الأحد بمدينة جدة ويستمر لمدة عشرة أيام.

ويأتي هذا المعسكر ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما، المقرر في كوريا الجنوبية في مايو المقبل.

وكان المنتخب قد أقام معسكراً مماثلا في مدينة الرياض الشهر الماضي.

وأعلن المدرب الوطني سعد الشهري عن قائمة تضم 22 لاعباً للدخول في المعسكر وهم" زيد ماجد البواردي وعبدالإله علي العمري وخالد حسين الدبيش ومتعب مسفر المطلق (النصر) وأنس محمد الزباني وحسين قاسم سالم وناصر عيسى الدوسري وعبدالرحمن هاشم اليامي (الهلال) وحسن موسى القيد وحسان محمد تنبكتي ( الشباب).

كما تضم القائمة: علي أبو شرارة (القادسية) وأمين محمد صالح بخاري وعون مطلق السلولي (الاتحاد) ويحيى محمد خرمي وعبدالله مجرشي ويحيى محمد القرني وعلي حسن الأسمري وأيمن شفيق الخليف وأسامة حسن الزبيدي (الأهلي) وناصر سعد الدعجاني وعلي أحمد العيد (الفتح) وعبدالكريم الجرادة ( الفيحاء ) وياسر مدخلي (الوطني).