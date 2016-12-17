أهلي جدة يتغلب على التعاون بثلاثية

اقتنص أهلي جدة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب على مضيفه التعاون 3-2 على ستاد الملك عبدالله بالقصيم في ختام المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة بعد أن تقدم الأهلي بعد مرور 9 دقائق عن طريق هدافه السوري عمر السومة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس فهد الشمري.

ونجح التعاون بتسجيل هدف التعادل بعد مرور خمس دقائق من هدف الأهلي عن طريق مدافعه البرتغالي ويكاردو ماتشادو الذي حول عرضية زميله السوري جهاد الحسين بقدمه في شباك الحارس أحمد الرحيلي.

وسنحت فرصة ثمينة للتعاون قبل نهاية الشوط الأول لمهاجمه المغربي منير الحمداوي الذي أضاع هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من مدافع الأهلي محمد آل فتيل ليسدد الكرة خارج الخشبات

الثلاث.

وفي الشوط الثاني تقاسم الفريقان الأفضلية وبدأ الأهلي الخطورة حينما تصدى مهاجمه عمر السومة لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية لتجد الحارس فهد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

ورد التعاون سريعاً على هجمة الأهلي حينما سنحت لمهاجمه المغربي منير الحمداوي الذي تلقى تمريرة أمام المرمى الخالي من زميله أحمد الزين إلا أنه فشل في تحويل الكرة في الشباك.

وواصل التعاون هجومه وأهدر مهاجمه الحمداوي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله السوري جهاد الحسين ليراوغ المدافع محمد فتيل ويسدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 67 تمكن لاعب الأعلي عبدالفتاح عسيري من تسجيل هدف الهدف الثاني للأهلي بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله اليوناني فيتفاتزيديس ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس فهد الشمري.

ورد التعاون سريعاً وتحديداً بعد مرور 3 دقائق من هدف الأهلي حينما حصل على ركلة جزاء إثر اصطدام عرضية لاعبه جهاد الحسين بيد مدافع الأهلي محمد آمان داخل منطقة الجزاء، ليتقدم لها منير الحمداوي ويضعها في شباك الحارس أحمد الرحيلي.

وتواصلت اثارة المباراة حينما حصل التعاون على ركلة جزاء ثانية عند الدقيقة 74 بعد تعرض لاعبه صقر عطيف لإعاقة من لاعب الأهلي فيتفاتزيديس داخل منطقة الجزاء، ليتقدم لها منير الحمداوي ويسددها لتجد الحارس أحمد الرحيلي الذي تصدى لها بنجاح.

وعند الدقيقة 78 أهدر مهاجم الأهلي عمر السومة هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله مهند عسيري ليسدد الكرة وتجد الحارس فهد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.



وعند الدقيقة 80 ارتكب لاعب التعاون سعيد الدوسري خطأً فادحاً حينما حول عرضية لاعب الأهلي فيتفاتزيديس بقدمه في شباك فريقه ليهدي الضيوف ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 28 نقطة متقدماً الى المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الاتحاد ووصيفه الهلال، وبقي التعاون على رصيده السابق 15 نقطة متراجعاً إلى المركز الثامن.

