الإبقاء على أوزيل أهم بكثير من الإبقاء على سانشيز

إذا كان أرسنال مطالبا بالتخلي عن سانشيز أو أوزيل، أعتقد بأن التخلي عن الدولي الشيلي أفضل والسماح له بالرحيل مقابل مبلغ كبير...

خاصة إلى الصين سيكون في مصلحة "الغينيرز"، أعتقد بأنه من الضروري جدا التركيز على تجديد عقد أوزيل لأنك لن تجد لاعبا مثله في السوق عكس سانشيز، لماذا أقول هذا؟ ببساطة لأن سانشيز يسجل هذا الموسم والكثير من أهدافه حاسمة، لكن هل من الصعب إيجاد لاعب آخر يسجل نفس العدد من الأهداف الذي يسجله سانشيز الذي بات يشغل منصب مهاجم تقريبا في أرسنال عكس السنوات السابقة؟ أما أوزيل فدوره في الميدان واضح، هو من يصنع وهو من يقود هجمات "المدفعجية"، أن تجد لاعبا مثل أوزيل صعب جدا، وحتى انضمامه لـ أرسنال كان مفاجئا للكثيرين، أعتقد بأن سانشيز يستمتع باللعب مع أوزيل ولن يكون قادرا على البروز بنفس المستوى إذا لم يكن خلفه لاعب مثل أوزيل، أما الألماني فبإمكانه اللعب مع أي لاعب وجعله لاعبا مميزا عن طريق صناعة الفرص له والتمريرات الحاسمة، لهذا، أعتقد بأن السعي للإبقاء على أوزيل أفضل بكثير من الإبقاء على سانشيز.

*نقلا عن الهداف المغربية