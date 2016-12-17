الاتحاد يهزم الفتح بهدف العكايشي القاتل

أهدى التونسي أحمد العكايشي فريقه الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة ليخطف الصدارة من الهلال ويتوج بطلاً للشتاء "الرمزي" بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى الفتح في الوقت القاتل في المباراة التي انتهت 3-2 في المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفاجأ الفتح مضيفهم حينما حصلوا على ركلة جزاء بعد مرور 6 دقائق تسبب به مهاجمه البرازيلي ناثان جونيور، ليتقدم لها البرتغالي أوكرا ويضعها في الشباك.

ونجح الاتحاد بالعودة سريعاً إلى المباراة عند الدقيقة 11 حينما نجح مهاجمه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" بتسجيل هدف التعادل بعدما تابع رأسية زميله المدافع عدنان فلاتة العائدة من القائم الأيسر للحارس عبدالله العويشير ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 21 تمكن البرتغالي أوكرا لاعب الفتح من ترجيح كفة فريقه بتسجيله الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ناثان بقدمه في شباك الحارس عساف القرني.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 65 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه الكويتي فهد الأنصاري الذي أكمل تمريرة زميله التونسي أحمد العكايشي في مرمى الفتح.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه المصري كهربا الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله التونسي العكايشي إلا أنه فشل في تحول الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 85 أهدر مهاجم الاتحاد البديل عبدالرحمن الغامدي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التونسي أحمد العكايشي أمام المرمى الخالي إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الاتحاد محاولاته وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الكويتي فهد الأنصاري الذي سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 90 اضطر الاتحاد لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر حكم المباراة خالد السناني البطاقة الحمراء في وجه مدافع الاتحاد أحمد عسيري لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعند الدقيقة 90+5 أهدى التونسي أحمد العكايشي ثلاث نقاط ثمينة لفريقه الاتحاد بعدما تابع تسديدة زميله جمال باجندوح القوية والعائدة من الحارس عبدالله العويشير ليسدد الكرة بقوة في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 31 نقطة في المركز الأول وبفارق المباريات المباشرة مع الهلال الوصيف، وبقي الفتح على رصيده السابق 8 نقاط في المركز الأخير.

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