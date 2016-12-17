الخليج يحتج على مشاركة جفين الرائد

تقدمت إدارة نادي الخليج باحتجاج رسمي على نادي الرائد، وذلك لمشاركة مدافعه جفين البيشي ضمن مباراة جمعت بين الفريقين دوريا يوم الجمعة، ضمن مباراة كسبها الرائد 3-2.

وأصدر نادي الخليج عبر موقعه الرسمي بيانا رسميا يوم السبت: "بناء على مباراتنا مع الرائد والتي أقيمت مساء يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري جميل للمحترفين، فإننا في إدارة نادي الخليج تقدمنا بالاحتجاج إلى الأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وذلك على خلفية مشاركة لاعب الرائد جفين البيشي رقم صدر ( 28) في مباراتنا بطريقة غير نظامية كونه نال البطاقة الصفراء ثلاث مرات في المباريات التالية".

وبث الخليج لقطات الفيديو التي تشير إلى حصول اللاعب على بطاقات صفراء:

- مباراة الرائد ضد الفيصلي في الجولة (6) الموافق 2016/10/21 في الدقيقة (92) أشهر الحكم فهد العريني البطاقة الصفراء الأولى في وجه جفين البيشي.

- مباراة الرائد ضد الاتفاق في الجولة (7) الموافق 2016/10/28 في الدقيقة (45) أشهر الحكم شكري الحنفوش البطاقة الصفراء الثانية في وجه جفين البيشي.

- مباراة الرائد ضد النصر في الجولة (8) الموفق 2016/11/03 في الدقيقة (49) نال جفين البيشي الانذار الاصفر ثم الانذار الاصفر الثاني والبطاقة الحمراء في الدقيقة (95) على يد الحكم خالد السنان ، وهذه البطاقة الحمراء لاتلغي البطاقات الصفراء السابقة التي حصل عليها في مباراتي الفيصلي والاتفاق.

- مباراة الرائد ضد الاهلي في الجولة ( 12) الموافق 2106/12/09 في الدقيقة (89) أشهر الحكم فهد المرداسي البطاقة الصفراء الثالثة في وجه جفين البيشي وهي الموجبة بعدم مشاركته ظفي لقاء الخليج.

وأضاف البيان: وبناء على المادة (18/2) من لائحة الإنضباط والتي تنص على "اذا تلقى اللاعب إنذارين في مباراة واحدة يستوجب الطرد (بطاقة حمراء غير مباشرة) ويعقب ذلك تلقائيا الإيقاف عن اللعب في المباراة التالية (انظر المادة 19 ، الفقرة 4). ويلغي بذلك الإنذارين الموجبين للبطاقة الحمراء." وبذلك اوقف اللاعب جفين البيشي عن مباراة الجوله (9) بين الهلال والرائد لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الجولة (8) بين النصر والرائد ، فيما تحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الجولة (12) بين الأهلي والرائد".

وحسب المادة (79) من لائحة الانضباط ، يتقدم نادي الخليج باحتجاج ضد مشاركة اللاعب جفين البيشي غير النظامية وبالتالي احتساب نقاط الفوز الثلاث لمصلحة الخليج