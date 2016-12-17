الدوري الإماراتي: الجزيرة يتلقى أول هزيمة على يد النصر

تلقى فريق الجزيرة أول هزيمة له بالدوري الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم بعد خسارته أمام مضيفه النصر صفر / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري والتي شهدت فوز العين على الشارقة 3 / صفر والوحدة على دبا الفجيرة 2 / 1 والظفرة على حتا 1 / صفر.

وسجل هدفي النصر خليفة مبارك غانم في الدقيقة 62 وجوناثان بيترويبا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وشهدت أيضا هذه المباراة طرد سالم راشد عبيد لاعب الجزيرة في الدقيقة 89.

ورغم الخسارة إلا أن الجزيرة حافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن الوصل، فيما رفع النصر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

يشار إلى أن هذا الفوز هو السادس للنصر هذا الموسم مقابل الخسارة في مثلها، فيما تعد هذه الهزيمة هي الأول للجزيرة هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في مباراتين، علما بأن الفريق لديه مباراة مؤجلة.

وفي المباراة الثانية، فاز العين على الشارقة 3 / صفر.

وسجل أهداف العين كايو فيرنانديز في الدقيقة 14 وعمر عبد الرحمن من ركلة جزاء في الدقيقة 70 وإبراهيما دياكيه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع العين رصيده إلى 23 نقطة في المكرز الثالث وتوقف رصيد الشارقة عند 13 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق الوحدة فوزا صعبا من مضيفه دبا الفجيرة 2 / 1

وتقدم الوحدة بهدف سبيستيان تيجالي في الدقيقة 57 وتعادل محمد احمد الخديم لدبا الفجيرة في الدقيقة 74 قبل أن يسجل خليل إبراهيم هدف الفوز للوحدة في الدقيقة 83.

ورفع الوحدة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس ، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة سجل عمر خربين هدفا في الدقيقة 40 قاد به فريقه الظفرة للفوز على مضيفه حتا.

وبهذا الفوز، رفع الظفرة رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد حتا عند 15 نقطة في المركز التاسع.