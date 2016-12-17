الدوري الإنكليزي: يونايتد يعبر بروميتش بهدفي إبرا

واصل المهاجم الأسباني الدولي دييجو كوستا ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل الهدف رقم 50 له بقميص فريق تشيلسي الإنجليزي ليقود الفريق إلى الفوز الثمين 1 / صفر على مضيفه كريستال بالاس اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز مانشستر يونايتد على مضيفه ويست برومويتش ألبيون 2 / صفر وميدلسبروه على سوانسي سيتي 3 / صفر وسندرلاند على واتفورد 1 / صفر وويستهام على هال سيتي بنفس النتيجة وتعادل ستوك سيتي مع ليستر سيتي 2 / 2 .

وواصل تشيلسي انتصاراته المتتالية وحقق الفوز الحادي عشر له على التوالي في المسابقة ليعزز صدارته لجدول الدوري الإنجليزي رافعا رصيده إلى 43 نقطة موسعا الفارق مع ليفربول وأرسنال إلى تسع نقاط لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وعادل تشيلسي بهذا أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخه حيث سبق له تحقيق 11 انتصارا متتاليا في 2009 .

ويستطيع الفريق تحقيق رقم قياسي جديد من خلال مواصلة الانتصارات في المباريات التالية.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الثامنة له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة.

وحسم تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله كوستا في الدقيقة 43 بعد أداء متوسط المستوى من الفريقين.

وتحسن الأداء في الشوط الثاني ولكن هذا لم يتبعه مزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف نظيف.

ورفع كوستا رصيده إلى 13 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم وذلك بفارق هدف واحد أمام التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال.

وتخطى كوستا بهذا رصيد الأهداف الذي سجله في الموسم الماضي بأكمله والذي شهد 12 هدفا فقط للاعب في الدوري الأسباني.

ورغم الفوز الثمين في مباراة اليوم ، سيفتقد تشيلسي جهود نجميه المتألقين دييجو كوستا ونجولو كانتي في مباراته مع بورنموث منتصف الأسبوع المقبل وذلك في يوم عيد "بوكسنج داي" أو عيد فتح صناديق هدايا الكريسماس وذلك للإيقاف بعد الإنذار الذي ناله كل من اللاعبين اليوم.

وأظهر كريستال بالاس بعض الشجاعة في بداية المباراة وقدم لاعبوه أداء حماسيا ونشيطا لكنهم عجزوا عن الوصول إلى الثلث الهجومي لتغيب الخطورة عن المباراة في بداية اللقاء.

وخلت الدقائق الأولى من أي محاولات هجومية لتشيلسي حتى جاءت الدقيقة 15 لتشهد المحاولة الأولى اثر انطلاقة من نجولو كانتي ثم تمريرة إلى إيدن هازارد الذي حلول اختراق الدفاع ولكنه فشل أمام الدفاع المتكتل والمتماسك لأصحاب الأرض.

وتكررت محاولة تشيلسي في الدقيقة 17 عندما تبادل ويليان وهازارد الكرة خارج منطقة الجزاء ولكن جويل وورد أسقط هازارد ليحتسبها الحكم ضربة حرة وينذر وورد.

وسدد ديفيد لويز الضربة الحرة قوية زاحفة في الدقيقة 18 لكنها ارتطمت بقدم أحد المدافعين في الحائط البشري الدفاعي وخرجت إلى ركنية لم تستغل.

ورد كريستال بهجمة سريعة منظمة وتمريرة عرضية لعبها مارتن كيلي من الناحية اليمنى وقابلها جيسون بونشيون بتسديدة مباشرة من وسط المنطقة ولكنها لم تكن متقنة لتذهب الكرة بعيدا عن المرمى.

ونال الأسباني دييجو كوستا نجم هجوم تشيلسي إنذارا في الدقيقة 22 لعرقلة جو ليدلي من الخلف.

وتبادل الفريقان محاولاتهما الهجومية في الدقائق التالية ولكن دون خطورة حقيقية في ظل افتقاد هذه المحاولات للفعالية المطلوبة.

وشن تشيلسي هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 36 مرر منها هازارد الكرة إلى كوستا في وسط الملعب ليمررها النجم الأسباني إلى مواطنه ماركوس ألونسو المندفع في وسط الملعب ليتقدم بها حتى حدود منطقة الجزاء ويمررها في اتجاه ويليان غير المراقب ولكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وقطع الكرة قبل وصولها إلى ويليان.

وحصل كريستال بالاس على ضربة حرة خارج حدود منطقة الجزاء في مواجهة مرمى تشيلسي مباشرة وسددها بونشيون في الدقيقة 40 لتعبر الكرة فوق الحائط البشري الدفاعي ولكنها علت المرمى.

وخدع كوستا دفاع كريستال في الدقيقة 43 وخطف هدف التقدم لتشيلسي قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة قادها هازارد من وسط الملعب ثم مرر الكرة إلى اللاعب الأسباني سيزار أزبيليكويتا الكرة عرضية من الناحية اليمنى ليقابلها كوستا بضربة رأس رائعة على يسار الحارس بعدما خدع الدفاع وتخلص من الرقابة ببراعة لينهي الشوط الأول لصالح فريقه.

واستهل كريستال الشوط الثاني بهجمة خطيرة أنهاها يوهان كاباي بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء ولكن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي تصدى لها ببراعة.

وأثارت هذه الفرصة حفيظة تشيلسي الذي اندفع لاعبوه في الهجوم لكن دون جدوى قبل أن يعود الفريقان للهجوم المتبادل مع تفوق ملحوظ لكريستال بالاس الذي فشل في تسجيل هدف التعادل.

وأجرى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي تغييرا تنشيطيا في الدقيقة 64 بخروج ويليان ونزول الأسباني سيسك فابريجاس الذي أثار بعض النشاط في أداء الهجوم بمجرد نزوله.

وشهدت الدقيقة 67 هجمة سريعة وخطيرة لتشيلسي لعب على اثرها فيكتور موسيس تمريرة عرضية من الناحية اليمنى وحاول الدفاع إبعادها لكنها تهيأت أمام ماروس ألونسو المندفع في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية مباشرة ولكن في الشباك من الخارج.

وكرر تشيلسي المحاولة في لدقيقة 70 ومرر كوستا الكرة لفابريجاس الذي سددها من حدود منطقة الجزاء ولكن في متناول الحارس.

ولم يتغير الحال كثيرا حتى نهاية اللقاء حيث تبادل الفريقان محاولاتهما الهجومية دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك لينتهي اللقاء بفوز ثمين لتشيلسي.

كذلك سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية في الدقيقتين الخامسة و56 قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز على مضيفه ويست برومويتش ألبيون 2 / صفر.

وارتفع رصيد مانشستر إلى 30 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام ، بينما تجمد رصيد ألبيون عند 23 نقطة في المركز السابع.

واستعاد ميدلسبروه نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد هزيمتين متتاليتين وتغلب على سوانسي سيتي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها الأسباني ألفارو نيجريدو في الدقيقتين 18 و29 ومارتن دي رون في الدقيقة 58 ليرفع ميدلسبروه رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر ويتجمد رصيد سوانسي عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.

وترك سندرلاند قاع جدول المسابقة وتقدم للمركز الثامن عشر رافعا رصيده إلى 14 نقطة بفوزه الثمين 1 / صفر على واتفورد الذي تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل باتريك فان انهولت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 .

وتغلب ويستهام على هال سيتي بهدف نظيف سجله مارك نوبل من ضربة جزاء في الدقيقة 76 ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد هال سيتي عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز العشرين الأخير بجدول المسابقة.

وتغلب ستوك سيتي حامل اللقب على النقص العددي في صفوفه بعد الطرد المبكر لمهاجمه جيمي فاردي في الدقيقة 28 وقلب تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول لتعادل ثمين 2 / 2 مع مضيفه ستوك سيتي.

ورفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر علما بأنه فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي ورفع ستوك سيتي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأنهى ستوك سيتي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما بويان كركيتش وجو ألان في الدقيقتين 39 و45 ورد ليستر في الشوط الثاني بهدفين أحرزهما ليوناردو أولوا ودانيال أمارتي في الدقيقتين 74 و88 .

