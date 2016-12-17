المونديال المنسي

في هدوء وبعيداً عن ضجيج الإعلام وهوس مواقع التواصل، وصل مونديال الأندية إلى محطته النهائية من دون أن يشعر به أحد، ولولا وجود ريال مدريد طرفاً في المباراة النهائية لما عرفنا أن هناك بطولة عالمية تقام في اليابان بمشاركة أبطال قارات العالم تحت مسمى مونديال الأندية، ولم يتوقف التجاهل الإعلامي للبطولة من جانب وسائل الإعلام من مختلف دول العالم فقط، فالإعلام الياباني والجماهير اليابانية من جانبها لم تعر اهتماماً لمونديال الأندية، باستثناء الأخبار المتواضعة عن فريق كاشيما ممثل الكرة اليابانية في البطولة العالمية.

المسألة أصبحت بحاجة إلى إعادة نظر وتحرك سريع من جانب الفيفا، فترك الأمور على حالها سيعجل بنهايتها، والأصرار على إقامتها بنظامها الحالي وفي توقيتها غير المناسب وسط مشاركة لأندية تفتقد الجماهيرية المطلوبة، يطرح تساؤلنا عن أسباب عدم إقامتها في أوروبا، ولماذا لا يقدم الفيفا على خطوة إقامتها في إحدى الدول الأوروبية، ومنحها قليلاً من الاهتمام وتسليط الأضواء عليها بعد أن أصبح اهتمام الإعلام بنتائج الدوريات الأوروبية يفوق بمراحل الحديث عن مونديال الأندية المنسي؟

كلمة أخيرة

مصير مونديال الأندية سيكون مصير بطولة القارات نفسه، إلى النسيان، إذا لم يتدخل الفيفا ويعيد النظر.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية