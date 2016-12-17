بوفون يرجح اعتزاله بعد مونديال روسيا 2018

رجح قائد فريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي لكرة القدم الحارس جانلويجي بوفون، أن يعتزل بعد كأس العالم 2018 في روسيا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ليكيب" الفرنسية السبت.

وقال بوفون الذي يتم 39 أواخر كانون الثاني/يناير، ردا على سؤال للصحيفة عن احتمال اعتزاله بعد المونديال، "نعم، الأمر مرجح جداً".

وأوضح بوفون الذي يعد من أبرز حراس المرمى على مر التاريخ، "إذا حققت هدفي بخوض كأس العالم للمرة السادسة، سأكون سعيدا جدا بالفعل. هذا هو هدفي الأخير".

وشارك بوفون في خمس بطولات لكأس العالم، وهو رقم قياسي يتشاركه مع المكسيكي أنطونيو كارباخال والألماني لوثر ماتيوس. وفي حال شارك في مونديال 2018، سيصبح بوفون حامل الرقم القياسي بست بطولات.

وقال الحارس "اللعب بعد ذلك سنتين أو ثلاثا لا يهمني مطلقا".

وأحرز بوفون الكأس المرموقة مع منتخب بلاده في 2006 بألمانيا، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وبدأ بوفون مشواره مع المنتخب في 1997. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، عادل الرقم القياسي الأوروبي لعدد المباريات الدولية (167)، والذي يتشاركه مع الحارس الإسباني إيكر كاسياس.