سانشيز يؤكد: أريد البقاء مع "المدفعجية"

أكد المهاجم التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز أنه سعيد في أرسنال اللندني ما يعني أنه يتعين على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اتخاذ الخطوة التالية، فيما يتصل بتمديد التعاقد بين الطرفين.

وقالت تقارير إعلامية إن أرسنال الذي يدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينغر عرض على سانشيز عقدا جديدا، لكن هناك مخاوف من أن تستمر المفاوضات في هذا الشأن مدة طويلة بعد أن طلب اللاعب التشيلي راتبا أسبوعيا قيمته 250 ألف جنيه إسترليني.

ونقلت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية عن سانشيز الذي ينتهي عقده الحالي بعد 18 شهرا قوله "تركيزي منصب بصورة أكبر الآن على الفوز بالمباريات. هذا هو ما أركز عليه حاليا."

وأضاف سانشيز "الأمر حقا ليس بيدي. إذا ما أرادوا التعبير عن ثقتهم بي.. أنا سعيد جدا في النادي."

وأردف سانشيز "أحب جميع أفراد الطاقم الفني وأشعر بالامتنان لكل شخص هنا. الأمر بيد أرسنال. علاقتي ممتازة مع الجماهير وأرغب في تحقيق مزيد من الإنجازات من أجلهم. وأود الفوز بالدوري الانجليزي وبدوري أبطال أوروبا."

وأوضح اللاعب "أبلغت وكيل أعمالي أنني لا أرغب في الحديث كثيرا عن هذا الأمر بينما تتردد الكثير من الشائعات لأن مثل هذه الأمور ربما تشتت ذهن أي لاعب وتبعده عن تركيزه."

وقدم سانشيز (27 عاما) أداء متميزا خلال الموسم الحالي وأحرز 14 هدفا خلال مشاركته في 22 مباراة حتى الآن.

وقال اللاعب التشيلي عن ذلك "أقدم أداء جيدا وأحرز الأهداف وأحقق أهدافي.. مباراة الأحد مهمة للغاية وأنا أشعر بارتياح كبير وأحاول الابتعاد عن أي إزعاج. وأنا في غاية الهدوء."

وسيحل أرسنال صاحب المركز الثالث بين فرق دوري إنجلترا العشرين ضيفا على مانشستر سيتي الرابع غدا الأحد.