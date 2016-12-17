سِر سييرا!!!

- ليس لأنه هدّاف.. بل لأنه (مُقاتل)..!
- فعلاً يا سييرا..
- لهذا السبب فهد هو الأفضل..
- القتالية.. أهم جينات النمر.. هكذا تقول هندسته الوراثية منذ كينونته الأولى..
- فحص الـ DNA أثبت ذلك وعبر الأزمان..
- نـــور..
- المثال الأهم.. الأوضح.. وبعده يصمت الشرح..!
- إن ارتديت قميص الاتحاد ولم تشعر بأن الروح ستنفجر بك فاخلعه..
- لأنك ببساطة لا تستحقه..!
- فهد أدرك هذا ومنذ زمن..
- المستوى يتطور.. الأداء يتحسن.. المهارة تُكتسب.. والمدرج يصبر ويصابر على كل ما سبق إذا ما شعر بأن ثمة (روح) تتحرك في - الجسد..
- مدرج الإتّي ممن يمعنون النظر في لاعبيه.. يُدققون في ملامحهم.. يسبرون غور تفاصيلهم.. يرهفون السمع لكل شهقة وزفرة منهم..
- ومتى ما شعروا بأن قلب اللاعب على اتحادهم، فإنهم يضعونه في قلوبهم..
- قلب نور كان ينبض (اتحاااد).. ولذا هو كان وما زال وسيظل نبضاً في قلب كل اتحادي..!
- سييرا لم يشاهد هذا النور.. وإنما شاهد بصيصه في فهد.. ولذا قال ما قال..
نهاية:
هاتوا الصدارة!!!
*نقلا عن النادي السعودية