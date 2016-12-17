سِر سييرا!!!

- ليس لأنه هدّاف.. بل لأنه (مُقاتل)..!

- فعلاً يا سييرا..

- لهذا السبب فهد هو الأفضل..

- القتالية.. أهم جينات النمر.. هكذا تقول هندسته الوراثية منذ كينونته الأولى..

- فحص الـ DNA أثبت ذلك وعبر الأزمان..

- نـــور..

- المثال الأهم.. الأوضح.. وبعده يصمت الشرح..!

- إن ارتديت قميص الاتحاد ولم تشعر بأن الروح ستنفجر بك فاخلعه..

- لأنك ببساطة لا تستحقه..!

- فهد أدرك هذا ومنذ زمن..

- المستوى يتطور.. الأداء يتحسن.. المهارة تُكتسب.. والمدرج يصبر ويصابر على كل ما سبق إذا ما شعر بأن ثمة (روح) تتحرك في - الجسد..

- مدرج الإتّي ممن يمعنون النظر في لاعبيه.. يُدققون في ملامحهم.. يسبرون غور تفاصيلهم.. يرهفون السمع لكل شهقة وزفرة منهم..

- ومتى ما شعروا بأن قلب اللاعب على اتحادهم، فإنهم يضعونه في قلوبهم..

- قلب نور كان ينبض (اتحاااد).. ولذا هو كان وما زال وسيظل نبضاً في قلب كل اتحادي..!

- سييرا لم يشاهد هذا النور.. وإنما شاهد بصيصه في فهد.. ولذا قال ما قال..

نهاية:

هاتوا الصدارة!!!

*نقلا عن النادي السعودية