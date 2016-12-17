مالك سندرلاند ينوي بيع النادي.. ومويز غاضب جدا

قال ديفيد مويز مدرب سندرلاند متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، إنه ربما رفض تدريب الفريق في حال علم مسبقاً بنية المالك لعرض النادي للبيع وعدم توفر الموارد لتعزيز التشكيلة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إيليس شورت - الذي اشترى سندرلاند في 2008 - يرغب في بيعه مقابل 170 مليون جنيه إسترليني (212.4 مليون دولار).

وكلف مويز بإخراج سندرلاند من الحلقة المفرغة من معارك منطقة الهبوط بالدوري لكنه لا يزال يكافح من أجل ذلك. ويقبع النادي في ذيل الترتيب بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان بعد أول 16 جولة من المسابقة.

وقال مارتن بين الرئيس التنفيذي للنادي مؤخرا إن سندرلاند لن يستطيع تعزيز صفوفه بصفقات جديدة في يناير كانون الثاني المقبل وإنه سيتعين على مويز الاعتماد بشكل أساسي على اللاعبين المتاحين أمامه حاليا.

وقال مويز في تصريحات صحافية "لم أكن أعلم أن النادي يمكن أن يعرض للبيع. لم يتم إبلاغي بذلك من قبل. لذلك ربما لا أدري ما كنت سأقوله في ظل هذا الموقف الصعب.

"كنت سأفكر كثيرا في تولي المهمة لو كنت أعلم ذلك مسبقاً. كنت سأفكر بطريقة مختلفة. كنت أحمل الكثير من الإعجاب لسندرلاند لكن لو كنت أعلم الموقف لكان لابد من التفكير بطريقة مختلفة.

"أجد الأمر صعباً لأني حضرت إلى هنا لتطوير النادي. لم أرد أن أحضر ونصبح فريق الذيل."

ويأمل سندرلاند الابتعاد عن المركز الأخير في حال فوزه على ضيفه واتفورد صاحب المركز 11 في وقت لاحق اليوم السبت.