نور.. ظلموه أم ورطوه؟

كان متوقعاً أن تصدر محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قرارها بنقض الاكتفاء بمدة إيقاف قائد الاتحاد والنصر السابق محمد نور على خلفية إدانته بوجود مادة محظورة في عينة الكشف عليه، صحيح أن الحكم كان صادماً لمحبي النجم الذي يحظى بمحبة كبيرة في مدرجي الاتحاد والنصر لكنه أصبح واقعاً ونافذاً.

منذ ظهور القضية والإعلام والجماهير تتعامل معها بشكل عاطفي عدا قلة قليلة تدرك أن قرارات مثل هذه تختلف تماماً عن قضايا اللاعبين والأندية الأخرى مثل قضايا الاحتراف ونظامية المشاركات وغيرها، وذهب الغالبية للتأكيد على براءة النجم الجماهيري استناداً على آراء لقانونيين أو حتى مختصين بالأمور المخبرية لا يعرفون إجراءات التعامل الفني والقانوني مع هذه الحالات.

وحده الأمين العام السابق للجنة السعودية للرقابة على المنشطات بدر السعيد الذي وقف أمام الجميع وأصر على أنه لا يمكن الاجتهاد أو تبرير موقف "أسطورة الاتحاد" من دون أدلة على عدم سلامة الإجراءات، وظل السعيد الذي حورب إبان عمله في اللجنة مصراً على رأيه على الرغم من كل حملات الإساءة والتخوين التي قوبل بها رأيه لمجرد أنه وضع عاطفته جانباً.

وبالعودة إلى القرار الصادر من "كاس" فإن حيثياته أشارت إلى أن الحكم يأتي ضد اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات اللتين وقفتا مع اللاعب وحاولتا حمايته عبر إنهاء القضية بطريقة غير قانونية -حسب الحكم- من خلال الاكتفاء بالإيقاف السابق وهذا يدحض أي محاولة لتسويق فكرة وقوف اللجنتين ضد نور التي يسعى بعض الإعلام المحسوب على بعض الشخصيات الاتحادية إقناع الجماهير بها وصرف الأنظار عن تساؤلات أخرى أكثر أهمية ومنطقية من خلال تمرير فكرة أن أطرافاً غير اتحادية سعت لإنهاء مسيرته عبر هذه القضية، وكأن نور ابن الـ٢٥ وليس على أبواب الاعتزال حين ظهور المشكلة.

في المقابل، لا بد أن يظهر النجم الاتحادي ويكشف كل الحقائق والأشخاص الذين سعوا لإيقافه كما ذكر في حسابه الشخصي على "تويتر" خصوصاً وأن الشارع الرياضي بات يتحدث عن أسماء من داخل البيت الاتحادي سعت لتدميره وإنهاء مشواره بهذا الشكل.

صحيح أن الكل يتعاطف مع نور وتاريخه ويتمنى له نهاية تليق بما قدمه للاتحاد والنصر، لكنها لعنة الوقوع في هذا الفخ الذي ينتظر الكثير من اللاعبين والأساطير حول العالم، لكن القضية تحمل دروساً أهمها لأولئك الذين سعوا لتحقيق انتصارات وهمية والتلاعب بعاطفة الجماهير والتكسب من قضية بهذا التعقيد باسم الدفاع عن النجم الاتحادي.

*نقلا عن الرياض السعودية